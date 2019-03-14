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      Пошлина на лом нужна, чтобы сохранить экспорт металла, объем валютной выручки и рабочие места

      2 Читати новину українською
      Виктор Скаршевский
      Виктор Скаршевский

      Экспортная пошлина на лом нужна Украине, чтобы сохранить экспорт металла, объем валютной выручки и рабочие места для украинцев.

      Так считает экономический эксперт Виктор Скаршевский.

      Напомним, законопроект о повышении экспортной пошлины на лом черных металлов с нынешних 42 до 58 евро/т, принятый Радой 28 февраля, до сих пор не подписан президентом, а в это время в Раде зарегистрирован проект постановления о его отмене. Если он будет принят, уже с сентября пошлина уменьшится с 42 до 8,5 евро/т, что позволит заготовителям лома беспрепятственно вывозить его за границу. При таком сценарии украинские предприятия окажутся в условиях дефицита сырья.

      "За последние два года цена металлолома выросла почти в два раза: с 180 до 330 долл. на сегодня. Поэтому логично, что пошлина на вывоз повышается с 42 до 58 евро. Если закон не будет подписан или отменен, резко вырастет экспорт металлолома из Украины, что приведет к дефициту сырья в Украине и, соответственно, уменьшению объемов производства металлургической продукции, к уменьшению экспорта металла и объема валютной выручки, что негативно скажется на валютном курсе. Сократится количество рабочих мест", – сказал Скаршевский.

      Участники рынка подчеркивают, что даже при пошлинах на экспорт металлолома на уровне 30 евро за тонну украинские предприятия испытывали острый дефицит сырья, что приводило к снижению объемов производства и остановкам производственных мощностей. Украина теряла рабочие места, налоги, а также валютную выручку, что отрицательно влияло на курс украинской валюты. Сейчас такая ситуация может повториться.

      Отмена решения о повышении пошлин сыграет на руку охотнику за украинским металлоломом – анклаву РФ на территории Молдовы – непризнанному Приднестровью, на территории которого расположен Молдавский металлургический завод. Это предприятие работает на энергоресурсах, поставляемых из России. Охотится на украинский металлолом и Турция, которая является конкурентом Украины на мировом металлургическом рынке.

      Металлурги рассчитывают, что президент этот закон подпишет, поскольку он важен для отрасли и для экономики страны.

      "Если посмотреть на историю законопроектов (о повышении экспортной пошлины), президент уже трижды их подписывал, начиная с октября 2016 года. Один раз он возвращал документ в Раду с замечанием, что срок действия пошлины должен быть изменен с двух на один год. Поэтому, думаю, президент и на этот раз его подпишет. Возможно, с таким же маневром, что сократит срок с двух лет до одного года, а возможно и сразу подпишет", – выразил уверенность Виктор Скаршевский.

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      Теги: Экспорт Пошлина Металургия
      Источник: 24 Канал
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