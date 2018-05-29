Пошлина на вывоз сырья из Украины ежегодно приносит в бюджет около миллиарда грн, – Галасюк

Прямой бюджетный эффект от законопроекта, который установил пошлину на экспорт металлолома из Украины оценивается в 1 миллиард гривен ежегодно.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики Виктор Галасюк в эфире телеканала Украина.

По словам Галасюка, Украина не должна становиться сырьевым придатком. Поэтому уже третий металлургический законопроект о пошлине на вывоз металлолома, принятый парламентом, идет на пользу всей экономики Украины.

"Сырье должно оставаться в стране. Здесь перерабатываться в готовую продукцию, здесь должна создаваться добавленная стоимость, здесь должны платить зарплату, достойную европейскую, и тогда будет нормальная перспектива жизни. Чтобы люди не бежали по Польше, по другим Европам, чтобы заработать себе на жизнь, не разрушали свои семьи", – заявил Галасюк.

По словам Галасюка, предыдущие законопроекты о пошлине на ввоз металлолома принесли в страну значительные валютные средства. Как, непосредственно, за счет получения пошлины, так и в виде оплаты за украинскую металлургическую продукцию, созданную, в том числе, с помощью металлолома.

"Речь идет о том, чтобы сохранить в экспортном балансе страны более 1,5 миллиарда долларов валютной выручки. Это означает стабильность гривны, это означает – не повышение цен в магазинах. И это означает рабочие места для украинских металлургов и промышленников", – заявил глава парламентского комитета.