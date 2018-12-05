Пошлины на оцинковку с РФ и Китая могут ввести уже в декабре

Антидемпинговые пошлины на оцинкованный прокат из России и Китая могут ввести уже в декабре текущего года.

Об этом говорится в статье Uaprom.info "Оцинковка" с РФ и Китая: МЭРТ готовит антидемпинг".

3 октября Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) инициировало антидемпинговое расследование щодо импорта в Украину проката с коррозионностойких покрытием из ЭТИХ стран. Его Окончательные результаты будут известны только через год. Однако законодательство позволяет чиновникам ввести предварительные пошлины сроком до 6 месяцев через 60 дней после старта расследования, то есть уже в декабре, говорится в статье.

Участники рынка отмечают, что в сегменте плоского проката последние несколько лет наблюдается негативная тенденция демпинг китайской и российской продукции также усиление потока фальсификат.

Согласно Официальному сообщению Межведомственной комиссии по международной торговли, в 2015-2017 гг. объемы импорта оцинкованного проката из РФ и Китая в абсолютных показателях выросли на 51%, а по поводу потребления – на 25%.

По мнение президента объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александра Каленкова, введение пошлин необходимо, поскольку поможет обеспечить сбалансированности и уравняет возможности украинского производителя с импортерами аналогичной продукции.

В «Русском центре стального строительства» также говорят о высоких шансах на введение антидемпинговых пошлин и прогнозируют, что ставка может быть зафиксирован на уровне 20% для производителей из КНР и 13% – для производителей из РФ.