"Пошутила" о похищении: в Одессе полиция искала 11-летнюю девочку, а она была дома
В сети появилась информация, что в Одессе 5 мая похитили 11-летнюю девочку. Писали, что неизвестный забросил ее в багажник и поехал. Потом оказалось, что ребенок находится дома.
Источник:24 канал
Девочка просто пошутила о похищении. К счастью, с ней все хорошо. Об этом 24 каналу сообщили в полиции Одессы.
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Как шли поиски
В телеграм-каналах обнародовали информацию, что якобы незнакомец взял ребенка за капюшон, когда тот сидел на лавочке, и потянул к машине. Девушка позвонила в полицию и сообщила якобы об похищении.
Правоохранители начали в городе план "перехват".
На родителей составили протокол
Ребенка нашли дома. Сообщение о похищении оказалось "шуткой".
Как пишет "Сегодня", родителям выписали админпротокол о невыполнении обязанностей по воспитанию детей, а также за сознательно ложный вызов полиции.
На Киевщине искали 2-летнего мальчика
- Похожий инцидент был в селе Раговка Вышгородского района Киевской области. Однако тогда ребенок действительно исчез.
- 14 апреля родители сообщили об исчезновении 2-летнего Богдана Униченко.
- Ребенка искали в течение всей ночи. Привлекли даже вертолет.
- К счастью, 15 апреля ребенка нашли в лесу невредимым. Вероятно, мальчик просто заблудился.
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