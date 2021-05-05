В сети появилась информация, что в Одессе 5 мая похитили 11-летнюю девочку. Писали, что неизвестный забросил ее в багажник и поехал. Потом оказалось, что ребенок находится дома.

Девочка просто пошутила о похищении. К счастью, с ней все хорошо. Об этом 24 каналу сообщили в полиции Одессы.

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Как шли поиски

В телеграм-каналах обнародовали информацию, что якобы незнакомец взял ребенка за капюшон, когда тот сидел на лавочке, и потянул к машине. Девушка позвонила в полицию и сообщила якобы об похищении.

Правоохранители начали в городе план "перехват".

На родителей составили протокол

Ребенка нашли дома. Сообщение о похищении оказалось "шуткой".

Как пишет "Сегодня", родителям выписали админпротокол о невыполнении обязанностей по воспитанию детей, а также за сознательно ложный вызов полиции.

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