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      Посилення боїв на Донбасі, боротьба спецслужб та "йдіть на х*й з війною": топ-5 блогів тижня

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      Бої на Донбасі розгорілися з новою силою
      Бої на Донбасі розгорілися з новою силою / Nczas

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед головних тем – жорстке протистояння спецслужб перед виборами в Україні, посилення боїв на Донбасі, розстріли на Євромайдані та нові загрози з боку Росії.

      1. Хід силовиками: кого підтримають на виборах МВС, ГПУ та СБУ 

      Нещодавня публічна заява очільника МВС Арсена Авакова про те, що поліція буде активно припиняти спроби підкупу виборців, а також його чіткий натяк, що він не підтримуватиме кандидатуру діючого гаранта Конституції, поставило питання: на чиєму боці гратимуть силовики на виборах-2019?

      Президентські вибори-2019 в Україні: новини, статті, рейтинги 

      2. Посилення боїв на Донбасі: Росія готується до наступу

      Збільшення кількості обстрілів та їх інтенсивності на лінії фронту пов'язане із кількома факторами. Це й перекидання на Донбас випускників російських військових ВИШів для складання ними іспитів, і спроба промацати оборону сил ООС.

      Найважливіші новини про війну на Донбасі.

      3. Розвідка США: Росія намагалась одурити весь світ 

       
      Російські військові чиновники провели прес-конференцію, на якій вихвалялись тим, що, за їхніми словами, було крилатою ракетою. Але та презентація по суті була фабрикацією: ні ракета, ні її пускова установка, ні супровідні схеми не були такими, як заявляла Росія.

      Найцікавіші статті світових медіа читайте тут.

      4. Героїв Небесної Сотні вбивали російські снайпери, а не українські силовики 

       

      Путін наказав не допустити мирного завершення київського Євромайдану, саме тому він і наказав своїм снайперам стріляти по мирним протестувальникам. Усе заради того, щоби сталася чергова ескалація, щоби замазати Януковича кров’ю і таки примусити застосувати для розгону демонстрантів армію.

      Євромайдан-2014:  нова інформація 

      5. Ідіть на х*й зі своєю війною! – російський бізнесмен про 23 лютого і режим Путіна 



      Коли Путін готує нас до нової війни, особливо важливо активно чинити опір обману. У країни Росія ворогів немає, вороги є у антилюдського режиму Путіна...

      Читайте справжню історію: 23 лютого: прихована ганьба Радянського Союзу

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      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Война на Донбассе Публикации
      Источник: 24 Канал
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