Посилення боїв на Донбасі, боротьба спецслужб та "йдіть на х*й з війною": топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед головних тем – жорстке протистояння спецслужб перед виборами в Україні, посилення боїв на Донбасі, розстріли на Євромайдані та нові загрози з боку Росії.

1. Хід силовиками: кого підтримають на виборах МВС, ГПУ та СБУ



Нещодавня публічна заява очільника МВС Арсена Авакова про те, що поліція буде активно припиняти спроби підкупу виборців, а також його чіткий натяк, що він не підтримуватиме кандидатуру діючого гаранта Конституції, поставило питання: на чиєму боці гратимуть силовики на виборах-2019?



Президентські вибори-2019 в Україні: новини, статті, рейтинги

2. Посилення боїв на Донбасі: Росія готується до наступу



Збільшення кількості обстрілів та їх інтенсивності на лінії фронту пов'язане із кількома факторами. Це й перекидання на Донбас випускників російських військових ВИШів для складання ними іспитів, і спроба промацати оборону сил ООС.



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3. Розвідка США: Росія намагалась одурити весь світ





Російські військові чиновники провели прес-конференцію, на якій вихвалялись тим, що, за їхніми словами, було крилатою ракетою. Але та презентація по суті була фабрикацією: ні ракета, ні її пускова установка, ні супровідні схеми не були такими, як заявляла Росія.



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4. Героїв Небесної Сотні вбивали російські снайпери, а не українські силовики







Путін наказав не допустити мирного завершення київського Євромайдану, саме тому він і наказав своїм снайперам стріляти по мирним протестувальникам. Усе заради того, щоби сталася чергова ескалація, щоби замазати Януковича кров’ю і таки примусити застосувати для розгону демонстрантів армію.



Євромайдан-2014: нова інформація

5. Ідіть на х*й зі своєю війною! – російський бізнесмен про 23 лютого і режим Путіна







Коли Путін готує нас до нової війни, особливо важливо активно чинити опір обману. У країни Росія ворогів немає, вороги є у антилюдського режиму Путіна...



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