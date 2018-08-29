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"Послали на задание без разведки и артподдержки": как украинские военные попали в плен

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Богдан Пантюшенко в плену боевиков 4-й год
Богдан Пантюшенко в плену боевиков 4-й год / 24 канал

Валерий Пантюшенко – отец военнослужащего отдельного танкового взвода ВСУ Богдана Пантюшенко, который 4 года назад оказался в когтях боевиков, рассказал, как и почему его сын оказался в плену.

Об этом говорится в интервью Екатерины Петренко для 24 канала: Сын скорее сломается, но не согнется, – отец военнопленного.

По мнению Пантюшенко, его сын оказался в плену из-за неудачного командования.

18 января 2015-го бронегруппы из четырех танков бросили на блокирование Путиловского моста. Тогда шли бои за Донецкий аэропорт. Через этот мост сепаратисты завозили боеприпасы и подкрепление. Это было или неудачное командование, или вредительство. Они имели достаточно бессмысленное задание: прийти, захватить мост и удерживать его до прихода саперов. Их послали на задание без разведки и без артиллерийской поддержки, поэтому выйти без потерь они не смогли,
– сообщил Пантюшенко.

По словам отца, правда, на подкреплении были десантники, которые однако дальше поселка Спартак не поехали за танками, когда завязался бой.

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А бронегруппы прошла через Спартак и дошла до Путиловского моста. Танки окружили мост и увидели, что под ним большой склад боеприпасов и несколько вражеских танков. Как рассказал Пантюшенко, украинские военные расстреляли склад боеприпасов, сорвали мост и ликвидировали боевиков.

Но поскольку они шли без разведки, то не знали, как выходить. Они не имели ни нормальных карт, ни ориентиров, ни сопровождения по рации... Надеялись, что пехота идет за ними, а оказалось, что у моста ее просто нет. Бойцы пошли тем путем, которым и наступали. И попали в засаду. Один танк только вернулся. Из трех других экипажей кто вылез пешком, кто на броне уцелевшего танка... А весь экипаж моего сына попал в плен,
– отмечает Пантюшенко.

По его словам, киевлянин Сергей Кушнир псевдо "Троещина" и водитель танка Дмитрий Костецкий попали к сепаратистам, а Богдан Пантюшенко и оператор-наводчик – к казачкам. Сергея и Дмитрия сепаратисты очень быстро обменяли. Водителя отпустили без обмена через неделю – Захарченко на пресс-конференции "отдал". "А с другими издевались, ломали пальцы, били и через четыре месяца отпустили. А мой сын 4 года находится в плену", – подытожил Пантюшенко.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ заложники Украина – Россия Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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