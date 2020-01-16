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      БЛОГ Юрий Шулипа
      Общественно-политический деятель, российский и украинский юрист, правозащитник.

      Послание беды: зачем Путин затеял конституционный переворот и к чему готовиться Украине

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      Владимир Путин / Getty Images

      Послание Путина – предвестник начала больших бед, как в самой России, так и за ее пределами.

      В России на конституционном уровне фактически отменяется международное право. Создается Госсовет – как один из вариантов решения проблемы обеспечения легализации длящейся во времени узурпации власти Путиным и его ОПГ, в том числе в связи с планируемой аннексией Республики Беларусь.

      Обратите внимание: Путин в России меняет Конституцию: какое будущее прогнозируют действующему хозяину Кремля

      Россия окончательно уничтожается как федерация и в ней устанавливается форма правления северокорейского типа – абсолютный авторитаризм с жестоким репрессивным режимом, номенклатурной бандократией и максимальной закрытостью от внешнего мира. Значительно сокращаются и без того, скудные полномочия региональных и местных органов власти. Местное самоуправление как независимый институт местной власти де-факто прекращает свое существование. Завершается стадия окончательного уничтожения независимости судебной системы. Произойдет поражение в правах отдельных категорий граждан и нарушение принципа их равенства. Существенно укрепится президентская вертикаль.

      Лишь символическое расширение полномочий парламента допускается для обеспечения легализации, предложенных В. Путиным изменений в конституцию.
      Путин озвучил все эти предложения именно сейчас для того, чтобы с помощью своих технологий информационно-психологического воздействия, подготовить граждан России к референдуму об изменениях в конституцию, успеть "обкатать" предложенные изменения и уже за несколько лет до 2024 года обеспечить максимальную узурпацию власти.

      Для себя лично, В. Путин обеспечивает:

      1) управляемый транзит как своей персональной, так и коллективной власти от квазиизбирательной модели к пожизненному самоназначению и очищает свой персоналистический режим от неудобных для него элементов, укрепляет свою личную стабильность;

      2) уход от международно-правовой ответственности за многочисленные международные, военные и террористические преступления в других странах.

      Собственно говоря, ради этих двух целей Путин затеял конституционные изменения.

      Решается и общая задача для российских казнократов, коррупционеров и военных преступников. Россия перестанет исполнять решения международных судов, дабы перестать платить ежегодные миллионные долларовые штрафы, и прочих надгосударственных органов, которые, по мнению российских чиновников, будут не соответствовать конституции.

      Прежде всего, я бы хотел перечислить последствия отказа от верховенства международного права на конституционном уровне. При формальном нахождении России под действием европейской конвенции о защите прав человека, Россия будет игнорировать исполнение решений ЕСПЧ. Для граждан России ЕСПЧ будет играть лишь роль суда-статиста, фиксирующего и квалифицирующего факты нарушений прав человека.

      Закрепление отказа от приоритета международного права над российским законодательством на конституционном уровне необходимо В. Путину для обеспечения минимизации влияния со стороны международных судебных и надгосударственных органов на длящуюся и усиливающуюся узурпацию его персональной власти.

      Кроме того, В. Путин облегчает для себя свою стратегическую задачу по завершению создания биполярного мира, в котором с одной стороны ведущую геополитическую роль будут играть США с цивилизованным международным сообществом, с другой, – В. Путин с диктаторами-изгоями третьих газово-банановых квазиреспублик. В путинском биполярном мире международное право будет продолжать подменяться путинским военным насилием и оккупантским произволом.

      С учетом наращивания потенциала российских вооруженных сил, активизации российской агентуры в Европе, в ближайшее время существенно возрастет уровень потенциальной военной угрозы со стороны России для таких стран как Беларусь, Польша, Литва, Латвия и Эстония. Эти страны уже являются потенциальными объектами российской военной, информационной и политической агрессии. Руководству этих стран уже сейчас необходимо думать о защите своих территорий от преступного вероломного российского военного вторжения.

      Руководству Украины следовало побеспокоиться о сохранении территориальной целостности своей страны и о недопущении захвата со стороны России новых территорий.

      Советуем ознакомиться! Путин анонсировал изменения в Конституцию России: что они предусматривают

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      Автор: Юрий Шулипа
      Теги: Новости политики Публикации Новости России Украина – Россия Владимир Путин Отставка правительства России
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