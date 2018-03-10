12:23
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости науки и технологий
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Послание из прошлого: в Австралии нашли самую старую записку в бутылке

740 Читати новину українською
В Австралии нашли самую старую записку в бутылке
В Австралии нашли самую старую записку в бутылке / Фото из свободных источников

В австралийском городе Перт местные жители нашли самое старое послание, которое было спрятано в бутылке.

Написали сообщение 132 года назад, сообщает ВВС.

Австралийка Тоня Иллман нашла старую бутылку во время прогулки в Западной Австралии. В тот день машина австралийки сломалась, поэтому она, ожидая помощи, ходила по песчаным дюнам. Увидев мусор, женщина решила его забрать с собой, чтобы выбросить. Среди хлама она увидела необычную бутылку. Когда женщина принесла находку домой, в ней обнаружили бумажку. Сначала супруги Иллманы даже не подозревали, что держат в руках самую старую записку, переданную в бутылке.

Читайте также: Ученые сделали невероятное заявление о проживании викингов в Канаде

Тоня пыталась развязать нить вокруг бумаги, но она оказалась довольно хрупкой. Поэтому мы взяли ее домой и положили в духовку на пять минут, чтобы высушить,
— рассказал Ким Иллман.

Эксперты, которым передали бумажную реликвию, подтвердили, что находка является аутентичной. Написали записку на немецком корабле "Паула". Моряки создали сообщение 12 июня 1886 года. По словам специалистов, экипаж судна принадлежал к немецкой военно-морской обсерватории, которая в те годы проводила эксперименты на океанских и судоходных путях.

"Это невероятно, что исследователи из Германии нашли оригинальный метеорологический журнал "Паулы", и там была запись 12 июня 1886 года, сделанная капитаном. Дата и координаты точно соответствуют тому, что написано в сообщении, которое содержится в бутылке", — отметил сотрудник Музея морской археологии Рус Андерсон.

Отметим, что сейчас древнейшим сообщением в бутылке считали запись, которой 108 лет. Ее внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Теги: LifeStyle Австралия История Новости культуры
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук