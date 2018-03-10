Послание из прошлого: в Австралии нашли самую старую записку в бутылке

В австралийском городе Перт местные жители нашли самое старое послание, которое было спрятано в бутылке.

Написали сообщение 132 года назад, сообщает ВВС.

Австралийка Тоня Иллман нашла старую бутылку во время прогулки в Западной Австралии. В тот день машина австралийки сломалась, поэтому она, ожидая помощи, ходила по песчаным дюнам. Увидев мусор, женщина решила его забрать с собой, чтобы выбросить. Среди хлама она увидела необычную бутылку. Когда женщина принесла находку домой, в ней обнаружили бумажку. Сначала супруги Иллманы даже не подозревали, что держат в руках самую старую записку, переданную в бутылке.

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Тоня пыталась развязать нить вокруг бумаги, но она оказалась довольно хрупкой. Поэтому мы взяли ее домой и положили в духовку на пять минут, чтобы высушить,

— рассказал Ким Иллман.

Эксперты, которым передали бумажную реликвию, подтвердили, что находка является аутентичной. Написали записку на немецком корабле "Паула". Моряки создали сообщение 12 июня 1886 года. По словам специалистов, экипаж судна принадлежал к немецкой военно-морской обсерватории, которая в те годы проводила эксперименты на океанских и судоходных путях.

"Это невероятно, что исследователи из Германии нашли оригинальный метеорологический журнал "Паулы", и там была запись 12 июня 1886 года, сделанная капитаном. Дата и координаты точно соответствуют тому, что написано в сообщении, которое содержится в бутылке", — отметил сотрудник Музея морской археологии Рус Андерсон.

Отметим, что сейчас древнейшим сообщением в бутылке считали запись, которой 108 лет. Ее внесли в Книгу рекордов Гиннеса.