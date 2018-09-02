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Приглашение Порошенко на похороны Маккейна – это послание Трампу и Путину

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Петр Порошенко и Джон Маккейн
Петр Порошенко и Джон Маккейн / Фото из открытых источников

Джон Маккейн запланировал каждую деталь своих похорон, поэтому приглашение Президента Украины Петра Порошенко было не случайное.

Об этом бывшая постпредставительница США при ООН Саманта Пауэр написала на своей странице в Twitter.

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По ее словам, Маккейн планировал каждую деталь своих похорон, и поэтому не случайно пригласил президента Украины Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Конечно, не случайно, что Джон Маккейн, который планировал каждую деталь сегодняшнего мемориала, пригласил президента Украины Петра Порошенко и поставил его рядом с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом,
– написала Пауэр.

По ее словам, это было отдельное сообщение для президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. "Прощальное сообщение Владимиру Путину и Дональду Трампу: Америка остается рядом с нашими друзьями и союзниками", – добавила Пауэр.

Напомним, Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. Накануне его родные сообщили, что сенатор решил прекратить лечение от рака головного мозга. В среду, 29 августа, в Аризоне прошла первая мемориальная служба памяти сенатора Джона Маккейна.

Теги: Петр Порошенко Новости политики Новости США Владимир Путин Дональд Трамп Джон Маккейн
Источник: 24 Канал
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