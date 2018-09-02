Приглашение Порошенко на похороны Маккейна – это послание Трампу и Путину

Джон Маккейн запланировал каждую деталь своих похорон, поэтому приглашение Президента Украины Петра Порошенко было не случайное.

Об этом бывшая постпредставительница США при ООН Саманта Пауэр написала на своей странице в Twitter.

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По ее словам, Маккейн планировал каждую деталь своих похорон, и поэтому не случайно пригласил президента Украины Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Конечно, не случайно, что Джон Маккейн, который планировал каждую деталь сегодняшнего мемориала, пригласил президента Украины Петра Порошенко и поставил его рядом с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом,

– написала Пауэр.

По ее словам, это было отдельное сообщение для президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. "Прощальное сообщение Владимиру Путину и Дональду Трампу: Америка остается рядом с нашими друзьями и союзниками", – добавила Пауэр.

Surely no coincidence that #JohnMCain - who planned every detail of today’s memorial - invited Ukraine’s President @poroshenko & seared him beside @jensstoltenberg, head of NATO. A parting message to Vladimir Putin & @realDonaldTrump: America stands with our friends & allies. — Samantha Power (@SamanthaJPower) September 1, 2018

Напомним, Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. Накануне его родные сообщили, что сенатор решил прекратить лечение от рака головного мозга. В среду, 29 августа, в Аризоне прошла первая мемориальная служба памяти сенатора Джона Маккейна.