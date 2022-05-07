Однако после 9 мая жители столицы могут постепенно возвращаться домой. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Главное Ракетный удар по Полтавщине и свежая статистика потерь врага: главное за 73 день войны

Кличко заявил, что после 9 мая можно понемногу возвращаться в Киев

Мэр столицы предупредил о большом количестве заминирований в пригороде и лесопарковых зонах, и подчеркнул, что целью оккупанта и дальше остается Киев. Поэтому он призвал не спешить возвращаться сейчас, но после 8 – 9 мая постепенно можно.

Я рекомендую киевлянам пока не торопиться возвращаться в Киев, учитывая опасность. Целью агрессора была и остается столица. Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8 – 9 можно будет понемногу возвращаться в столицу,

– отметил Кличко.

Он выразил свои надежды, что, несмотря на множество информации, эти два дня пройдут спокойно, в обычном режиме. Впрочем, исключать провокации со стороны врага нельзя, поэтому всегда следует осторожничать и следить за воздушными тревогами, и не игнорировать их.

Кличко также добавил, что на совещаниях с военными экспертами приняли решение относительно 8-9 мая: не вводить "длительный" комендантский час. В столице только запретят массовые мероприятия, усилят патрулирование и охрану.

Риск авиаудара по Киеву все же существует

В то же время Виталий Кличко подчеркнул, что отсутствие наступления российских оккупантов в городе и области не означает, что люди в безопасности. Кличко говорит, что любое здание Киева может быть обстреляно в любой момент.