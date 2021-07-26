Как освобождали горе-продавщицу

Детали инцидента рассказала Оксана Хвыля – именно ее одиозная продавщица отказалась обслуживать на украинском. Женщина сообщила, что владелец "Колосья. Долина вкуса" – украиноязычный человек, он родом из Львова.

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А продавщицу он взял на замену, пока постоянная болеет. Эта хитроумная особь пыталась обмануть меня и владельца,

– заметила Хвыля.

Женщина рассказала, что "когда я попросила контакты, она, радуясь, что такая умная, дала мне телефон подружки". Хвыля призналась: "а когда меня послала еще и ее подружка, тут у меня упала планка".

По словам пострадавшей клиентки, "владелец сказал, что если бы они не были так глупы, подружка могла бы извиниться по телефону, и никто бы ничего не узнал".

"Когда владелец увидел Хвылю в соцсетях, ему стало плохо. В тот момент, когда я увидела в привате сообщение от его жены, он уже нашел замену, и увольнял красаву", – рассказала Хвыля.

Женщина отметила, что: "ему она не хотела давать мой телефон, он просил – дай, она же звонила твоей подружке, но она только повторяла, что нет, никакого телефона она мне не давала".

Однако впоследствии удалось все выяснить.

"А этому существу я сказала в глаза, что здесь Украина, и тут такая русская ложь, к которой она привыкла, не проходит. Тоже мне, ихтамнетка. Вообще, интересно, как она проиллюстрировала эту гнилость Русского мира", – подытожила Хвыля.

Кроме того, женщина призвала украинцев в дальнейшем покупать продукцию в киоске. Она отметила, что владелец "рад каждому, и был приятно удивлен таким количеством патриотов".

Детали инцидента

Продавщица продуктового киоска "Колосья. Долина вкуса" отказалась обслуживать клиентку на украинском языке и заявила, чтобы та "катилась в Бандерштадт".

Кроме того продавщица заявила, что"она россиянка, приехала из России, и что никакого украинского здесь не будет".



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