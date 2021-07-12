После массового отравления суши: скандальные заведения Харькова снова работают

В Харькове снова работают рестораны, где 17 июня массово отравились люди. Речь идет о заведении японской кухни "Якитория" и ресторане "Mafia".

Об этом сообщили 12 июля. Речь идет о заведениях на улице Квитки-Основьяненко.

К теме Массовое отравление суши в Харькове: как все объяснили в сети "Якитория"

Что говорят в заведениях

С журналистами в этот день пообщался пресс-cекретарь сети заведений Владислав Шкода. По его словам, в ресторанах провели все рекомендованные контролирующими органами действия.

Что там сделали:

дезинфекцию помещений и поверхностей;

ремонт кухонных и технических помещений;

списание продуктов;

проверка всех поставщиков;

также проверили работников.

Что известно о массовом отравлении

О первых 25 пострадавших сообщили 17 июня. Со временем количество людей неуклонно росло. Сейчас известно почти о 90 человеках, которые отравились.

Тогда сообщили, что все пострадавшие ели в одном из 2 харьковских заведений или заказывали там еду. Преимущественно это были суши, у которых были в рецептуре яйца. По состоянию на 22 июня, "Якитория" перевела на лечение пострадавших 150 тысяч гривен.

После массового отравления сдали анализы все пострадавшие и рабочие заведений. У значительной части пострадавших обнаружили бактерию сальмонеллы. У нескольких работников также обнаружили стафилококк. Специалисты установили, что отравление случилось из-за антисанитарии в ресторанах.

Правоохранители начали расследование этого инцидента. Они открыли уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил по предотвращению массовых отравлений. Если виновных найдут, им грозит до 3 лет заключения.

Часть пострадавших начали выписывать 22 июня. Однако большинство из них пробыли в больнице значительно дольше.