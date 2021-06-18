Среди больных 16 детей и 41 взрослый. Правоохранители открыли уголовное производство.
К теме Массовое отравление людей в Харькове: количество пострадавших возросло до 45
Состояние этих людей
- На стационарном лечении находятся 55 человек.
- Еще 2 лечатся дома.
- У пострадавших были признаки острого отравления.
- Они жаловались на рвоту, боль в животе и тошноту.
- Врачи оценили их состояние, как средней тяжести.
- В городском совете Харькова пока никак не комментировали этот инцидент.
- Однако пообещали это сделать после того, как проведут совещание.
Какое уголовное производство открыли
В полиции Харьковщины сообщили, что отравление произошло во 2 заведениях на улице Квитки-Основьяненко в Шевченковском районе города. Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство.
Случай расследуют по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению массовых отравлений. Если виновных найдут, им грозит до 3 лет тюрьмы.
Кратко об этом отравлении
Массовое отравление сушами случилось 17 июня. Впоследствии в заведении начали проверку. В частности забрали пробы из продуктов и отправили на проверку.
Также сеть заведений начала внутреннее расследование. Пострадавшим "Якитория" предложила материальную компенсацию всех расходов на лечение.