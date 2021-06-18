После массового отравления сушами в Харькове открыли производство: пострадавших стало больше

Возросло количество людей, которые отравились в заведениях японской кухни "Якитория" в Харькове. По состоянию на 18 июня их уже 57. Все они потребляли блюда в двух ресторанах этой сети.

Среди больных 16 детей и 41 взрослый. Правоохранители открыли уголовное производство.

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Состояние этих людей

На стационарном лечении находятся 55 человек.

Еще 2 лечатся дома.

У пострадавших были признаки острого отравления.

Они жаловались на рвоту, боль в животе и тошноту.

Врачи оценили их состояние, как средней тяжести.

В городском совете Харькова пока никак не комментировали этот инцидент.

Однако пообещали это сделать после того, как проведут совещание.

Какое уголовное производство открыли

В полиции Харьковщины сообщили, что отравление произошло во 2 заведениях на улице Квитки-Основьяненко в Шевченковском районе города. Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство.

Случай расследуют по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению массовых отравлений. Если виновных найдут, им грозит до 3 лет тюрьмы.

Кратко об этом отравлении

Массовое отравление сушами случилось 17 июня. Впоследствии в заведении начали проверку. В частности забрали пробы из продуктов и отправили на проверку.

Также сеть заведений начала внутреннее расследование. Пострадавшим "Якитория" предложила материальную компенсацию всех расходов на лечение.