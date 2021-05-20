Девушка после недельного пребывания за решеткой в ​​ОАЭ и депортации рассказала о путешествии и обнаженной фотосессии.

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Участница обнаженной фотосессии в Дубае заявила об изнасиловании

Наталья Чуприна призналась, что стала жертвой преследований и насилия. Она отметила, что после поездки в Дубай ее пригласили на отдых. Во время него говорили об инциденте, который там произошел. Однако впоследствии разговор, по словам девушки, пошел "в не очень хорошем формате и начались возмущения в ее сторону".

Я решила, что мне нужно ехать домой, ведь не хочу общения в такой грубой форме. После этого меня избили и изнасиловали. Человек отнесся ко мне так, будто я ничего не стою. Будто со мной можно так обращаться,

– поделилась Чуприна.

Девушка также отметила, что раньше не работала моделью. Но ей поступило предложение принять участие в фотосессии, на которой можно заработать деньги.

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