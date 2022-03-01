После обстрела телебашни в Киеве возобновили цифровое вещание некоторых каналов

После ракетных ударов на телебашню в столице Украины удалось восстановить цифровое вещание украинских каналов

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Важно Из-за обстрела телебашни в Киеве возможны перебои в телевидении

В частности, восстановили цифровое вещание следующих каналов:

UA Первый

Совет

1+1

Украина

ICTV

СТБ

Интер

Украина24

Россияне попытаются разогнать фейк о капитуляции – не верьте!

По предварительным данным, по телевышке в Киеве 1 марта было выпущено две ракеты. Повреждена трансформаторная подстанция.

В случае пропажи доступа к телевидению просматривать прямые эфиры можно также на YouTube: сохраните себе список прямых трансляций украинских телеканалов.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!