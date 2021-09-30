Сначала ее из спецавтомобиля доставили больницу, где оказали помощь. Конвоиры вовремя заметили, что девушка режет себе вены, поэтому попытка суицида была неудачной.
Напомним 19-летнюю Моторину признали виновной в убийстве инструктора Полтавского тира: какой приговор
Моторина снова в СИЗО
Адвокат Вероники Моториной Андрей Евдокименко рассказал, что девушке оказали необходимую помощь. Сейчас ее уже вернули в СИЗО. Именно там она будет ждать, пока приговор вступит в силу. Законом предусмотрены 30 дней на подачу апелляции.
Евдокименко уже заявлял, что будет подавать апелляционную жалобу на решение суда.
Источники СМИ в суде заявили, что вряд ли Моторина пыталась покончить жизнь самоубийством. Скорее, это было желание кого-то наказать, однако – не попасть "на тот свет".
Во-первых, ехать от суда до СИЗО 10 минут – за это время, извините за цинизм, кровью не истечешь. К тому же в спецавтомобиле она ехала не одна, а в сопровождении, поэтому незаметно все это провернуть – нереально,
– пояснил источник.
Что известно об убийстве в тире Полтавы
- В феврале 2020 года Вероника Моторина смертельно ранила 64-летнего работника полтавского тира. Она нанесла ему 5 ранений и пыталась выстрелить в другого инструктора.
- Впрочем, девушку быстро поймали и отобрали оружие.
- Девушка заявила, что совершила преступление после ссоры со своим парнем. Она решила пойти в тир, чтобы покончить так с жизнью.
- На суде она утверждала, что выбрала именно такой способ самоубийства, однако сожалеет об этом. Мол, ей жаль, что пострадал кто-то другой. Она уверяла, что не хотела нарочно убить мужчину.
- Между тем следователи уверены, что те ранения, которые она нанесла, нельзя нанести случайно.