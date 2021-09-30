После попытки покончить с собой: Моторина, расстрелявшая инструктора тира, снова за решеткой

Веронику Моторину осудили на 15 лет из-за убийства инструктора в тире Полтавы. Девушка, услышав приговор, пыталась покончить с собой, однако значительных повреждений она не получила.

Сначала ее из спецавтомобиля доставили больницу, где оказали помощь. Конвоиры вовремя заметили, что девушка режет себе вены, поэтому попытка суицида была неудачной.

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Моторина снова в СИЗО

Адвокат Вероники Моториной Андрей Евдокименко рассказал, что девушке оказали необходимую помощь. Сейчас ее уже вернули в СИЗО. Именно там она будет ждать, пока приговор вступит в силу. Законом предусмотрены 30 дней на подачу апелляции.

Евдокименко уже заявлял, что будет подавать апелляционную жалобу на решение суда.

Источники СМИ в суде заявили, что вряд ли Моторина пыталась покончить жизнь самоубийством. Скорее, это было желание кого-то наказать, однако – не попасть "на тот свет".

Во-первых, ехать от суда до СИЗО 10 минут – за это время, извините за цинизм, кровью не истечешь. К тому же в спецавтомобиле она ехала не одна, а в сопровождении, поэтому незаметно все это провернуть – нереально,

– пояснил источник.

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