После скандального интервью Гордона с Гиркиным под офис журналиста пришли активисты: видео
В сети 18 мая появилось новое интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим главарем боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным. После этого под офис издания "Гордон" в Киеве пришли активисты.
Среди них есть ветераны войны и неравнодушные граждане. Они пришли выразить свое недовольство деятельностью Дмитрия Гордона. Видеотрансляцию с места событий обнародовал на своей фейсбук-странице журналист Богдан Кутепов.
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Некоторые люди принесли яйца и забросали ими офис онлайн-издания "Гордон". Также люди оставили надписи "Ганьба!" на тротуаре рядом с офисом и обрисовали фото журналиста, размещенные на фасаде здания.
Смотрите видеотрансляцию из-под офиса Гордона (осторожно 18+):
На месте есть и лидер праворадикальной организации C14 Евгений Карась. Он сообщил, что более масштабная акция возле офиса Гордона запланирована 19 мая в 10 утра.
Активисты собрались под офисом онлайн-издания "Гордон" / Скриншот с видеотрансляции Богдана Кутепова
На вечернюю акцию пришло около пол сотни людей. Активисты раздобыли номер Дмитрия Гордона и попытались ему позвонить, правда, он им так и не ответил.
На место событий также прибыли автомобили полиции.
Активисты также зажгли файеры под офисом журналиста и прокричали лозунг: "Террористам суд, а не эфиры!".
Почему люди пришли под офис издания Гордона:
- Из-за скандальных интервью журналиста с предателями Украины и коллаборантами.
- В частности, 11 мая Дмитрий Гордон обнародовал трехчасовое интервью с бывшей "прокуроршей" оккупированного Крыма и нынешней депутаткой Госдумы РФ Натальей Поклонской. Она – страстная поклонница и поборница "русской весны" на полуострове.
- Ровно через неделю, 18 мая журналист обнародовал очередное скандальное интервью с бывшим главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным-Стрелковым. Тот, в частности, рассказывал об "одном русском народе, который разъединяет власть Киева" и другие пропагандистские вещи.
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