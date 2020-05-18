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После скандального интервью Гордона с Гиркиным под офис журналиста пришли активисты: видео

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Офис издания "Гордон"
Офис издания "Гордон" / Скриншот с видео

В сети 18 мая появилось новое интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим главарем боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным. После этого под офис издания "Гордон" в Киеве пришли активисты.

Среди них есть ветераны войны и неравнодушные граждане. Они пришли выразить свое недовольство деятельностью Дмитрия Гордона. Видеотрансляцию с места событий обнародовал на своей фейсбук-странице журналист Богдан Кутепов.

Обратите внимание Следующий – Гитлер: Гордон взял интервью у главаря боевиков Гиркина-Стрелкова

Некоторые люди принесли яйца и забросали ими офис онлайн-издания "Гордон". Также люди оставили надписи "Ганьба!" на тротуаре рядом с офисом и обрисовали фото журналиста, размещенные на фасаде здания.

Смотрите видеотрансляцию из-под офиса Гордона (осторожно 18+):

На месте есть и лидер праворадикальной организации C14 Евгений Карась. Он сообщил, что более масштабная акция возле офиса Гордона запланирована 19 мая в 10 утра.

Активісти під офісом Гордона
Активисты собрались под офисом онлайн-издания "Гордон" / Скриншот с видеотрансляции Богдана Кутепова

На вечернюю акцию пришло около пол сотни людей. Активисты раздобыли номер Дмитрия Гордона и попытались ему позвонить, правда, он им так и не ответил.

На место событий также прибыли автомобили полиции.

Активисты также зажгли файеры под офисом журналиста и прокричали лозунг: "Террористам суд, а не эфиры!".

Почему люди пришли под офис издания Гордона:

  • Из-за скандальных интервью журналиста с предателями Украины и коллаборантами.
  • В частности, 11 мая Дмитрий Гордон обнародовал трехчасовое интервью с бывшей "прокуроршей" оккупированного Крыма и нынешней депутаткой Госдумы РФ Натальей Поклонской. Она – страстная поклонница и поборница "русской весны" на полуострове.
  • Ровно через неделю, 18 мая журналист обнародовал очередное скандальное интервью с бывшим главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным-Стрелковым. Тот, в частности, рассказывал об "одном русском народе, который разъединяет власть Киева" и другие пропагандистские вещи.
Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Украины Журналисты Скандал Новости Киева
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