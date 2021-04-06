В поезде Константиновка – Киев ночью 6 апреля двое военнослужащих госспецсвязи устроили стрельбу. Их уже уволили из учреждения и начали служебное расследование. Вдруг сообщили, что один из них был офицером.

Мужчин задержали на станции Красноград Харьковской области и направили в райотдел города. Для установления обстоятельств к ним поехало руководство службы. К теме Стрельба в поезде Константиновка – Киев: полиция обнародовала фото с места и детали Кем они работали Правоохранители задержали дипломатического курьера и старшего офицера по особым поручениям Госспецсвязи. Они в этот момент выполняли междугородний железнодорожный фельдъегерский маршрут Киев – Краматорск – Киев. Как сообщили в службе, мужчины доставляли корреспонденцию. Новость дополняется