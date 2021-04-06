После стрельбы в поезде Константиновка – Киев служащих уволили: один из них был офицером
В поезде Константиновка – Киев ночью 6 апреля двое военнослужащих госспецсвязи устроили стрельбу. Их уже уволили из учреждения и начали служебное расследование. Вдруг сообщили, что один из них был офицером.
Источник:госспецсвязь
Мужчин задержали на станции Красноград Харьковской области и направили в райотдел города. Для установления обстоятельств к ним поехало руководство службы.
К теме Стрельба в поезде Константиновка – Киев: полиция обнародовала фото с места и детали
Кем они работали
Правоохранители задержали дипломатического курьера и старшего офицера по особым поручениям Госспецсвязи. Они в этот момент выполняли междугородний железнодорожный фельдъегерский маршрут Киев – Краматорск – Киев. Как сообщили в службе, мужчины доставляли корреспонденцию.
Новость дополняется
Поделиться новостью