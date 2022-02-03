После трагедии на "Южмаше": МВД просит нацгвардейцев сообщать о буллинге
Источник:телеграм МВД Украины
Министерство внутренних дел призвало нацгвардейцев сообщать о нарушении их прав. Это произошло после того, как солдат срочной службы Артем Рябчук расстрелял людей.
Обращаться на горячую линию могут и родители нацгвардейцев
С просьбой не мочать к нацгвардейцам обратился министр внутренних дел Денис Монастырский. Он подчеркнул, что ни один случай грубых внеуставных отношений не должен оставаться без правовой оценки
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Руководство МВД реагирует на нарушение жестко в пределах законов и устава. Но, подчеркиваю, это двустороннее движение. Военнослужащие должны обращаться и информировать нас, а мы соответственно одобрять дисциплинарные и другие решения в рамках законов и полномочий,
– отметил министр.
Номер горячей линии, по которому можно сообщить о нарушении прав – 1536. Служба работает:
- с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00,
- в пятницу – с 09:00 до 16:45.
На горячую линию могут обращаться и родители военнослужащих, особенно срочников. Они могут сообщить о нарушении прав своих детей или получить информацию об их службе.
Главное о трагедии на "Южмаше"
- Ночью на 27 января нацгвардеец Артем Рябчук открыл огонь по своим собратьям на заводе "Южмаш" в Днепре.
- Погибли 4 военных и гражданская женщина. Еще пять человек пострадали.
- Нападающий скрылся с места происшествия с оружием. Затем он попросил случайную женщину вызвать полицию.
- Рябчуку сообщили о подозрении сразу по трем уголовным статьям. 28 января стрелка заключили под стражу на 2 месяца без права внесения залога.
- СМИ предполагали, что стрельбу спровоцировало то, что над Рябчуком издевались в коллективе. Несколько месяцев назад военный предупредил потасовку и рассказал о ней руководству. Однако начальники не приняли никаких мер, а с того времени Рябчука стали называть "стукачем" и буллить.
- В то же время, советник министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что по физическим данным Рябчук "не тянет на жертву".
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Полный текст публикации МВД в телеграме:
Каждый гвардиец, права которого были нарушены, может рассчитывать на поддержку высшего руководства МВД.
Денис Монастырский призвал нацгвардейцев в случае нарушения их прав обращаться на горячую линию МВД по номеру 15-36: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 16:45.
"Ни один случай грубых внеуставных отношений не должен оставаться без правовой оценки и наказания виновных. Руководство МВД реагирует на них жестко в рамках законов и устава. Но, подчеркиваю, это двустороннее движение. Военнослужащие должны обращаться и информировать нас, а мы соответственно принимать дисциплинарные и другие решения в рамках законов и своих полномочий", – подчеркнул Денис Монастырский.
Также, добавил министр, на горячую линию могут обращаться и родители военнослужащих, особенно срочников, если имеют информацию о тех или иных нарушениях прав их детей или нуждаются в поддержке или разъяснении по вопросам их службы.