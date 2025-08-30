Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Правоохранители ищут убийцу Парубия
Прокуратура начала досудебное расследование по факту умышленного убийства бывшего председателя Верховной Рады и действующего нардепа Андрея Парубия.
Нападающий сбежал, в городе введена специальная операция "Сирена",
– отмечают правоохранители.
На месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты. Личность преступника и обстоятельства преступления выясняются.
Как выглядел вероятный убийца Андрея Парубия / фото Виталия Глаголы
Глава МВД Игорь Клименко подчеркнул, что все необходимые силы уже работают на месте происшествия. Он отметил, что сейчас нужно дать правоохранителям время, чтобы выяснить все обстоятельства и найти стрелка.
Кто такой Андрей Парубий?
Андрей Парубий – действующий народный депутат от партии "Европейская Солидарность", председатель Верховной Рады Украины в 2016 – 2019 годах.
В 2013 – 2014 году был одним из лидеров Революции Достоинства. Парубий был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана. С февраля по август 2014 года занимал должность секретаря СНБО.
В свое время политик был участником национально-освободительного движения, организатором первых пикетов в Украине, за свою деятельность был арестован в 1989 году.
В 2014 году на Андрея Парубия совершили попытку покушения с использованием боевой гранаты. Убийство готовил сотрудник УГО времен Януковича.
Источник: "Честно"
Что известно об убийстве Парубия?
30 августа во Франковском районе Львова неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Андрей Парубий погиб на месте, еще до приезда медиков. Полученные ранения были несовместимы с жизнью.
Как сообщают СМИ, убийца был замаскирован под курьера службы доставки. На месте преступления найдено 7 гильз.
Об убийстве уже доложили президенту Владимиру Зеленскому. Он выразил соболезнования родным и близким и отметил, что к поискам убийцы привлечены все необходимые средства.