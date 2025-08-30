Укр Рус
24 Канал Главные новости После убийства Парубия во Львове объявлена спецоперация "Сирена" после убийства Парубия
30 августа, 13:42
3

Во Львове после убийства Парубия объявлена ​​спецоперация "Сирена"

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • Во Львове застрелили нардепа Андрея Парубия, объявлена спецоперация "Сирена" для поиска убийцы.
  • Прокуратура начала досудебное расследование, на месте работают правоохранители, в частности эксперты-криминалисты.

В субботу, 30 августа, во Львове неизвестный застрелил нардепа Андрея Парубия. В городе объявлена спецоперация "Сирена".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Смотрите также Во Львове застрелили Андрея Парубия: все, что известно на данный момент

Правоохранители ищут убийцу Парубия

Прокуратура начала досудебное расследование по факту умышленного убийства бывшего председателя Верховной Рады и действующего нардепа Андрея Парубия.

Нападающий сбежал, в городе введена специальная операция "Сирена", 
– отмечают правоохранители.

На месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты. Личность преступника и обстоятельства преступления выясняются.

Как выглядел вероятный убийца Андрея Парубия / фото Виталия Глаголы

Глава МВД Игорь Клименко подчеркнул, что все необходимые силы уже работают на месте происшествия. Он отметил, что сейчас нужно дать правоохранителям время, чтобы выяснить все обстоятельства и найти стрелка.

 

Кто такой Андрей Парубий?


Андрей Парубий – действующий народный депутат от партии "Европейская Солидарность", председатель Верховной Рады Украины в 2016 – 2019 годах.

В 2013 – 2014 году был одним из лидеров Революции Достоинства. Парубий был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана. С февраля по август 2014 года занимал должность секретаря СНБО.

В свое время политик был участником национально-освободительного движения, организатором первых пикетов в Украине, за свою деятельность был арестован в 1989 году.

В 2014 году на Андрея Парубия совершили попытку покушения с использованием боевой гранаты. Убийство готовил сотрудник УГО времен Януковича.

Источник: "Честно"

Что известно об убийстве Парубия?

  • 30 августа во Франковском районе Львова неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Андрей Парубий погиб на месте, еще до приезда медиков. Полученные ранения были несовместимы с жизнью.

  • Как сообщают СМИ, убийца был замаскирован под курьера службы доставки. На месте преступления найдено 7 гильз.

  • Об убийстве уже доложили президенту Владимиру Зеленскому. Он выразил соболезнования родным и близким и отметил, что к поискам убийцы привлечены все необходимые средства.