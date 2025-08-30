Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту умышленного убийства бывшего председателя Верховной Рады и действующего нардепа Андрея Парубия.

Нападающий сбежал, в городе введена специальная операция "Сирена",

– отмечают правоохранители.

На месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты. Личность преступника и обстоятельства преступления выясняются.

Как выглядел вероятный убийца Андрея Парубия / фото Виталия Глаголы

Глава МВД Игорь Клименко подчеркнул, что все необходимые силы уже работают на месте происшествия. Он отметил, что сейчас нужно дать правоохранителям время, чтобы выяснить все обстоятельства и найти стрелка.

Кто такой Андрей Парубий?



Андрей Парубий – действующий народный депутат от партии "Европейская Солидарность", председатель Верховной Рады Украины в 2016 – 2019 годах.

В 2013 – 2014 году был одним из лидеров Революции Достоинства. Парубий был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана. С февраля по август 2014 года занимал должность секретаря СНБО.

В свое время политик был участником национально-освободительного движения, организатором первых пикетов в Украине, за свою деятельность был арестован в 1989 году.

В 2014 году на Андрея Парубия совершили попытку покушения с использованием боевой гранаты. Убийство готовил сотрудник УГО времен Януковича.

