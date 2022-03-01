После воздушного пространства России грозит массовое закрытие портов для ее кораблей

Международные партнеры продолжают налагать сокрушительные санкции на Россию, которая напала на Украину. Агрессора уже сильно изолировали в воздушном пространстве, теперь могут быть еще и в морском.

К списоку стран, которые закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, присоединилась Албания.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

С каждым обстрелом украинского города или поселка Россия все больше изолирует себя от мира,

– отметили в МИД.

Кроме того, России теперь угрожает массовое закрытие портов и ограничение передвижения в море. В частности, Великобритания готовится к закрытию британских портов для российских судов.

Мировая изоляция продолжается

Россию исключили из Евровидения;

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в соревнованиях;

США высылают 12 российских дипломатов из миссии при ООН;

Международная антипутинская коалиция действует. Украинская дипломатия обеспечивает надежный тыл для наших военных. Имея таких мужественных военных и столь масштабную поддержку мира мы заставим захватчиков прекратить агрессию. Слава Украине!

– заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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