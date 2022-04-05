Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес 5 апреля. Он отметил, что из страны вышлют прежде всего сотрудников посольства России в Мадриде.

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Решения МИД Испании

Альбарес объяснил решение МИД тем, что "дипломаты" России угрожают безопасности Испании, при этом сослался на зверства россиян в украинских Буче и Мариуполе. Ранее к такому шагу министра призвало украинское посольство.

Невыносимые кадры расправы над мирным населением в Буче нас глубоко возмутили. Военные преступления должны быть немедленно расследованы,

– подчеркнул Альбарес.

Чиновник подчеркнул, что российские дипломаты будут вынуждены покинуть Испанию "в ближайшие дни".

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