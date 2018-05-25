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После 30 лет перерыва Ричард Гир вернется на телеэкраны

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Ричард Гир
Ричард Гир

В свои 68 лет Ричард Гир не намерен отдыхать на диване. Голливудский актер решил принять участие в телевизионном проекте.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

После 30-летнего перерыва Ричард Гир вернется на телеэкраны. Актер сыграет главную роль в 8-серийном фильме "Мама, отец, сын". Семейную драму будет снимать Том Роб Смит, работавший над фильмом "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений".

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Последний раз я работал над телесериалом 30 лет назад. Поэтому для меня счастье участвовать в этом удивительном и актуальном 8-часовом проекте с талантливыми людьми,
– рассказал Ричард Гир.

Известно, что в сериале "Мама, отец, сын" актер сыграет роль американского медиамагната, который пытается преодолеть последствия разрушенного брака. В то же время мужчина должен помогать 30-летнему сыну, который страдает от депрессии.

Начало съемок запланировано на лето 2018 года. Драму будут реализовывать в небольшом испанском городе.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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