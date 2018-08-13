После борьбы с раком певец "Диля" впервые стал отцом
Украинский певец Эдуард Приступа, более известный под творческим псевдонимом "Диля", впервые стал отцом. Его жена Яна родила артисту дочь.
Счастливую новость сообщил сам певец в своем блоге.
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Солнышко, спасибо за дочь! Я счастливый папа!
– написал Эдуард Приступа, добавив свое свадебное фото.
Известно, что роды состоялись в столичном перинатальном центре. Очаровательная жена "Дили" Яна Петлеванная родила девочку. Сейчас пара не показывает младенца.
Кто такой "Диля"?
Это экс-участник группы "ТНМК", музыкант и композитор. В 2014 году мужчина создал группу "Воскресенье", которая принесла ему немалую славу. Долгое время Эдуард Приступа боролся с раком и вылечил онкозаболевание. В 2017 году "Диля" женился на юристе Яне Приступе. Скромная церемония прошла на Киевщине.