После борьбы с раком певец "Диля" впервые стал отцом

Украинский певец Эдуард Приступа, более известный под творческим псевдонимом "Диля", впервые стал отцом. Его жена Яна родила артисту дочь.

Счастливую новость сообщил сам певец в своем блоге.

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Солнышко, спасибо за дочь! Я счастливый папа!

– написал Эдуард Приступа, добавив свое свадебное фото.

Допис, поширений ДІЛЯ (@eduardprystupa) 12 Сер 2018 р. о 1:05 PDT

Известно, что роды состоялись в столичном перинатальном центре. Очаровательная жена "Дили" Яна Петлеванная родила девочку. Сейчас пара не показывает младенца.

Кто такой "Диля"?

Это экс-участник группы "ТНМК", музыкант и композитор. В 2014 году мужчина создал группу "Воскресенье", которая принесла ему немалую славу. Долгое время Эдуард Приступа боролся с раком и вылечил онкозаболевание. В 2017 году "Диля" женился на юристе Яне Приступе. Скромная церемония прошла на Киевщине.