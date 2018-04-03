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После длительной волокиты, суд вынес решение относительно алиментов Мухарского: реакция шоумена

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Мухарский прокомментировал решение суда
Мухарский прокомментировал решение суда / Фото из открытых источников

Известный актер и шоумен Антин Мухарский получил решение суда о начислении алиментов на совместных со Снежаной Егоровой детей.

В судебном процессе между бывшими супругами, Антоном Мухарским и телеведущей Снежаной Егоровой, победила Снежана, о чем свидетельствует пост в его Facebook.

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Антин Мухарский болезненно отреагировал на проигрыш в суде и обратился к Президенту Украины Петру Порошенко.

Также шоумен записал видео, в котором рассказал о несправедливой сумме алиментов.

"Наконец в Оболонском суде через четыре года моих скитаний и после того, как я снял и повесил свои трусы на ручку Оболонского суда, эта система вынесла решение, согласно которому я с сегодняшнего дня должен платить в пользу матери моих троих несовершеннолетних детей сумму в 24 300 гривен", – добавил Мухарский.

Напомним, Антон Мухарский покинул Украину и пытается получить политическое убежище в Европе. Недавно шоумен в своем Facebook рассказал о трудностях своей эмигрантской жизни.

Теги: LifeStyle Музыка Скандал Звездные разводы
Источник: 24 Канал
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