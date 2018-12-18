После голодания был зеленый цвет лица: у Надежды Савченко начались проблемы со здоровьем

Вера Савченко рассказала, что после сухой голодовки у народного депутата Надежды Савченко начались проблемы со здоровьем, в частности ухудшились зрение и слух.

Об этом говорится на сайте Gazeta.ua.

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По словам сестры Савченко, у Надежды на шестой день после голодовки был зеленый цвет лица из-за интоксикации организма.

Врачи из СИЗО взяли кровь на анализы, однако об их результатах не говорят. Не знаю, капают ли необходимые капельницы. Все происходит полулегально,

– ответила Вера Савченко.

Она также заверила, что теперь Надежда чувствует себя лучше, визуально ее состояние улучшилось.

"В четверг Надежда сама сняла повязки. На следующий день ее возили к врачу. Надежда испытывает боль, но это нормально после операции. Колено заживает. За неделю должны залить гиалуроновый гель. Тогда начнется реабилитация", – добавила сестра Надежды Савченко.

Напомним, 5 декабря арестованная нардеп Надежда Савченко объявила сухую голодовку из-за того, что на нее давят следователи Службы безопасности Украины.

В чем подозревают Надежду Савченко?В сговоре с пророссийскими боевиками Донбасса и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.



25 октября Шевченковский райсуд Киева продлил до 23 декабря срок ареста народного депутата Надежды Савченко. А 20 ноября Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов народного депутата Надежды Савченко об освобождении ее из-под стражи.

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