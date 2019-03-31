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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      После голосования на выборах во Львове умер мужчина

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      На избирательном участке во Львове умер пожилой мужчина
      На избирательном участке во Львове умер пожилой мужчина / Иллюстративное фото

      После голосования на избирательном участке во Львове умер 89-летний мужчина. Это произошло на улице Кульчицкой.

      "Мужчина пришел на участок, проголосовал, вышел и за пределами участка упал и умер", – рассказала председатель Железнодорожной райадминистрации Ирина Джурик.

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      На место смерти мужчины прибыли его семья, дети, скорая медицинская помощь и полиция.

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      Теги: Новости Украины Новости Львова День виборов Жертвы Результаты выборов президента 2019
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