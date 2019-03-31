После голосования на выборах во Львове умер мужчина
После голосования на избирательном участке во Львове умер 89-летний мужчина. Это произошло на улице Кульчицкой.
"Мужчина пришел на участок, проголосовал, вышел и за пределами участка упал и умер", – рассказала председатель Железнодорожной райадминистрации Ирина Джурик.
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На место смерти мужчины прибыли его семья, дети, скорая медицинская помощь и полиция.
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