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      После истории с "Велюром" Тищенко нардепы просят открыть летние площадки баров и ресторанов

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      В Украине могут разрешить работу летних площадок ресторанов
      В Украине могут открыть летние площадки баров и ресторанов / Иллюстративное фото

      Нардепы из межфракционного объединения "За ФЛП" обратились к премьер-министру Дениса Шмыгалю с предложением разрешить работу летних площадок в заведениях общественного питания.

      По мнению парламентариев, при соблюдении карантинных требований, работа ресторанов и баров в таком формате будет безопасной. Об этом на своей фейсбук-странице написала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

      Ранее Тищенко о скандале с рестораном "Велюр": Это своеобразный штаб

      Тема ресторанов – в тренде. Карантин, конечно, не беспочвенен, но следует учитывать, что значительная часть владельцев ресторанного бизнеса продолжает выплачивать зарплаты своим работникам и нести большое количество сопутствующих расходов. Это касается и уплаты взносов за размещение открытых летних и сезонных террас,
      – отметила она.

      Поэтому, парламентарии хотят "дать возможность бизнесменам спасти себя экономически".

      Нардепы предлагают разрешить пользоваться летними площадками при следующих условиях:

      • ограничение количества посетителей из расчета 1 посетитель на 5 квадратных метров площадки;
      • постоянный контроль температуры персонала и посетителей заведения;
      • расстановка столов на расстоянии не менее, чем за 1,5 метра друг от друга;
      • за столом может размещаться не более 3 человек;
      • использование при обслуживании посетителей исключительно одноразовой посуды;
      • дезинфекция предметов с которыми контактировал каждый посетитель.

      Кравчук также добавила, что история с рестораном "Велюр" ее коллеги Николая Тищенко "только подтверждает, что ограничения нужно ослаблять и дать бизнесу дышать".

      Она добавила, что сомневается, что заведение Тищенко действительно работало в карантин. Если это правда, то, по ее словам, администрация ресторана должна уплатить штраф.

      Что известно о скандале с "Велюром" Тищенко?
      Это заведение будто бы принимало посетителей во время карантина в Киеве. К такому выводу пришли журналисты-расследователи программы "Наши деньги". Речь идет о визитах в "Велюр" десятков высокопоставленных гостей.

      Сам Тищенко опровергает работу своего заведения. Но добавляет: туда действительно приходят люди, так как "Велюр" действует как своеобразный штаб. Там Тищенко проводит одиночные личные встречи. В то же время в заведении соблюдаются все карантинные мероприятия и он не принимает посетителей.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Коронавирус COVID-19 Новости политики Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Слуга народа Верховная Рада
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