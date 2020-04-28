После истории с "Велюром" Тищенко нардепы просят открыть летние площадки баров и ресторанов

Нардепы из межфракционного объединения "За ФЛП" обратились к премьер-министру Дениса Шмыгалю с предложением разрешить работу летних площадок в заведениях общественного питания.

По мнению парламентариев, при соблюдении карантинных требований, работа ресторанов и баров в таком формате будет безопасной. Об этом на своей фейсбук-странице написала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Ранее Тищенко о скандале с рестораном "Велюр": Это своеобразный штаб

Тема ресторанов – в тренде. Карантин, конечно, не беспочвенен, но следует учитывать, что значительная часть владельцев ресторанного бизнеса продолжает выплачивать зарплаты своим работникам и нести большое количество сопутствующих расходов. Это касается и уплаты взносов за размещение открытых летних и сезонных террас,

– отметила она.

Поэтому, парламентарии хотят "дать возможность бизнесменам спасти себя экономически".

Нардепы предлагают разрешить пользоваться летними площадками при следующих условиях:

ограничение количества посетителей из расчета 1 посетитель на 5 квадратных метров площадки;

постоянный контроль температуры персонала и посетителей заведения;

расстановка столов на расстоянии не менее, чем за 1,5 метра друг от друга;

за столом может размещаться не более 3 человек;

использование при обслуживании посетителей исключительно одноразовой посуды;

дезинфекция предметов с которыми контактировал каждый посетитель.

Кравчук также добавила, что история с рестораном "Велюр" ее коллеги Николая Тищенко "только подтверждает, что ограничения нужно ослаблять и дать бизнесу дышать".

Она добавила, что сомневается, что заведение Тищенко действительно работало в карантин. Если это правда, то, по ее словам, администрация ресторана должна уплатить штраф.

Что известно о скандале с "Велюром" Тищенко?

Это заведение будто бы принимало посетителей во время карантина в Киеве. К такому выводу пришли журналисты-расследователи программы "Наши деньги". Речь идет о визитах в "Велюр" десятков высокопоставленных гостей.



Сам Тищенко опровергает работу своего заведения. Но добавляет: туда действительно приходят люди, так как "Велюр" действует как своеобразный штаб. Там Тищенко проводит одиночные личные встречи. В то же время в заведении соблюдаются все карантинные мероприятия и он не принимает посетителей.