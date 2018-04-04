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После изнурительной борьбы с раком актриса Шеннен Доэрти получила неутешительные анализы: детали

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Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти / Фото из открытых источников

Знаменитая голливудская актриса Шеннен Доэрти, которая больше 2 лет борется с онконедугом, получила неприятное известие от врачей. Звезда телесериалов "Беверли-Хиллз" и "Все женщины ведьмы" может повторно лечь в больницу.

Шеннен Доэрти призналась, что снова переживает за свое здоровье. После года ремиссии врачи сообщили о повышении одного из онкомаркеров.

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"Анализы и результаты. Один из онкомаркеров пришел хороший. Другой... повышен. Это означает, что меня будут мониторить и сделают еще один анализ. Но даже после этого звонка я остаюсь позитивной и провожу переоценку моей жизни. Это все-таки помогает смотреть на все в перспективе и напоминает, чему ты научилась в течение своего путешествия с раком. Иногда я нуждаюсь в напоминания", – отметила Шеннен Доэрти.

По словам актрисы, рак очень изменил ее. Шеннен Доэрти теперь не теряет оптимизма и даже плохие результаты анализа воспринимает не как возвращение болезни, а как недостаток витаминов.

Рак меняет твою жизнь так, как ты себе даже не представляла... К слову, повышение онкомаркера может быть вызвано многими причинами. О, и витамин D... Мне его надо побольше,
– добавила Шеннен Доэрти.

Напомним, в марте 2015 года у голливудской актрисы Шэннен Доэрти диагностировали рак молочной железы. В сентябре 2017 года она готовилась к последней операции, которую успешно перенесла. Врачи заверили звезду, что болезнь отступила, однако нужно регулярно сдавать анализы.

Теги: LifeStyle Рак Голливуд Лечение Лечение рака
Источник: 24 Канал
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