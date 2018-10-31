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      После эпопеи с овцами в порту в Одесской области существенно изменили правила перевозки животных

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      Госпродпотребслужба изменила правила перевозки животных
      Госпродпотребслужба изменила правила перевозки животных / unsplash.com

      Госпродпотребслужба Украины изменила правила перевозки животных после трагической ситуации с овцами, которые в Одесском порту простояли более двух недель.

      Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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      Отныне ветеринарные документы на живых животных будут выдаваться только после проверки транспортных средств и условий транспортировки.

      В случае, если транспорт или условия перевозки не соответствуют Правилам транспортировки животных, в частности в части соблюдения требований минимальной площади на одно животное, то ветеринарные документы выдаваться не будут,
      – заверили в Госпродпотребслужбе.

      Следить за выполнением соответствующего приказа должны руководители территориальных органов Госпродпотребслужбы и региональных служб государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте или лица, исполняющие их обязанности.

      Документ также обязывает обеспечивать видеофиксацию во время загрузки животных для документирования процессов, в частности на предмет соответствия требованиям законодательства по идентификации животных.

      Напомним, в порту Черноморска в Одесской области трехуровневая фура с 300 овцами простояла две недели. От животных отказался покупатель в Турции, поэтому, живой товар вернули в Украину.

      Уже в Украине овец из терминала не выпускали из-за запрета ветеринаров. Мол, животные в Турции могли подхватить опасные болезни. Все это время животных не кормили. Более полусотни овец умерли от голода.

      Спасти их удалось благодаря волонтерам, которые узнали об этой ситуации. 28 октября животных наконец освободили.

      Теги: Новости Украины Новости Одессы мир животных
      Источник: 24 Канал
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