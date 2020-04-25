После карантина будет значительный отток медиков из Украины, – исследовательница экономики

Врачи и медсестры будут уезжать заграницу ради высоких доходов и доступа к лучшим технологиям. И после карантина отток медиков может значительно увеличиться.

В 2012 году экономисты проводили исследования миграции представителей сферы образования, отметила профессор Киевской школы экономики Ольга Купец в интервью 24 каналу.

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Если учителя в основном ехали за доходами, то ученые и исследователи ехали ради доступа к лучшим технологиям. У врачей здесь срабатывает одновременно два этих фактора, поэтому отток врачей и медсестер действительно может расти,

– отметила Купец.

Также медики, в отличие от ИТ-специалистов, нуждаются в непосредственном присутствии возле пациента. Поэтому отток ИТ-специалистов мало вероятен. Ведь есть разница в заработной плате, но и есть разница в стоимости жизни. ИТ-специалисты могут работать дистанционно, и выгоднее для них работать в Украине, получая почти те же доходы, что и заграницей.

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Карантин до 11 мая / Инфографика 24 канала