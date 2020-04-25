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      После карантина будет значительный отток медиков из Украины, – исследовательница экономики

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      Медики после карантина начнут массово переезжать заграницу
      Медики после карантина начнут массово переезжать заграницу / anons-zak.com.ua

      Врачи и медсестры будут уезжать заграницу ради высоких доходов и доступа к лучшим технологиям. И после карантина отток медиков может значительно увеличиться.

      В 2012 году экономисты проводили исследования миграции представителей сферы образования, отметила профессор Киевской школы экономики Ольга Купец в интервью 24 каналу.

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      Если учителя в основном ехали за доходами, то ученые и исследователи ехали ради доступа к лучшим технологиям. У врачей здесь срабатывает одновременно два этих фактора, поэтому отток врачей и медсестер действительно может расти,
      – отметила Купец.

      Также медики, в отличие от ИТ-специалистов, нуждаются в непосредственном присутствии возле пациента. Поэтому отток ИТ-специалистов мало вероятен. Ведь есть разница в заработной плате, но и есть разница в стоимости жизни. ИТ-специалисты могут работать дистанционно, и выгоднее для них работать в Украине, получая почти те же доходы, что и заграницей.

      Читайте полное интервью по ссылке.

      Карантин до 11 травня Карантин до 11 мая / Инфографика 24 канала

      Автор: Анна Запотоцкая, Евгения Мазур
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Зарплата
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