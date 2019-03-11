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      После катастрофы в Эфиопии Китай временно запретил использование самолетов Boeing 737 Max 8

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      Boeing 737 Max 8
      Boeing 737 Max 8 / Фото из открытых источников

      В Китае объявили о зпровадження временного запрета на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних национальных авиалиниях в связи с катастрофой в Эфиопии.

      Управление гражданской авиации КНР в документе отметило, что ограничение будет официально отменено только после того, как компетентные органы страны опубликуют соответствующее сообщение по этому поводу.

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      С 18:00 по местному времени (12:00 по Киеву) временно прекращаются все полеты этих самолетов. Подобные меры принимаются в целях обеспечения безопасности авиаперелетов Китая,
      – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

      В чем дело? 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. На борту самолета находились 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа – из них не выжил никто. Авария судна произошла всего через 6 минут после взлета. Самолет разбился в 50 километрах к юго-востоку от Аддис-Абебы.

      Пострадали ли при аварии граждане Украины? В Министерстве иностранных дел страны сообщили, что граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии.

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      Теги: Катастрофа Китай
      Источник: 24 Канал
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