После "Киевэнерго" Ахметова городу достались теплосети в критическом состоянии

Киевская городская государственная администрация не намерена продлевать договор аренды теплосетей с ОАО "Киевэнерго", которое принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову, поскольку компания довела жилищно-коммунальное хозяйство столицы до критического состояния.

Об этом говорится в статье, опубликованной на портале​ bigmir.net.

Как сообщается, причин не продлевать договор с "Киевэнерго" у КГГА много. Одной из главных является единовластный контроль частного предприятия за предоставлением тепла и горячего водоснабжения для мегаполиса.

"Причин не продлевать договор с "Киевэнерго" в столице на самом деле множество. Первая: при прошлой власти контрольный пакет акций, ранее принадлежавший государству, выкупила компания олигарха Рината Ахметова. А это вообще довольно опасно, когда контроль процессов предоставления тепла и горячего водоснабжения многомиллионного города осуществляет не город, а частное предприятие ", –говорится в статье.

Также среди причин прекращения сотрудничества КГГА и "Киевэнерго" были названы ужасное состояние теплосетей и некачественная работа сотрудников компании.

"Вторая причина в том, что состояние теплосетей ужасное – более 80% труб находятся в аварийном состоянии. Ведь вместо того, чтобы вкладывать деньги в реальный ремонт теплосетей, руководство "Киевэнерго" годами банально наживалось на киевлянах. Третья: киевляне регулярно жалуются на работу сотрудников "Киевэнерго". Жалобы поступают и на неаккуратную и неоправданно затянутую работу аварийных бригад, в результате чего дворы столицы месяцами остаются разрытыми, доставляют неудобства и даже создают опасность для жителей, которые, к тому же, сидят все это время без тепла и горячей воды ", – говорится в материале.

Отмечается, что теперь для модернизации и замены всех аварийных труб в городе нужно около 30 млрд гривен.

"Это почти целый бюджет города, вот к чему привела бесхозяйственность и жадность "Киевэнерго", которое годами почти не выделяло средств на ремонт и замену теплосетей", – пишут авторы публикации.

По данным издания, после решения Киевсовета не продлевать договор с "Киевэнерго" предоставлением услуг ЖКХ может заняться "Киевкоммунэнерго".

"Возникает вопрос – а кто, если не "Киевэнерго"? Есть вариант, что эту работу может перенять коммунальное предприятие "Киевкоммунэнерго", которое Киевсовет создал еще в прошлом году. Уже этой зимой предприятие обеспечивало транспортировку тепла в дома двух районов города – Дарницкий и Днепровский ", –отмечается в материале.

Авторы подчеркивают, что сейчас Киеву нужно будет направить все силы на развитие и модернизацию теплоэнергетического комплекса. Ведь "в наследство после 17-летней аренды" компанией "Киевэнерго" городу достались трубы в критическом состоянии ".

"Сейчас главная задача – развитие теплоэнергетического комплекса и его модернизация. Для этого необходимо привлекать как средства бюджета, так и средства международных инвесторов. Что "Киевэнерго" за 17 лет сделать не смогло или, скорее, не захотело. Но, по крайней мере, можно быть уверенным – деньги по оплате услуг ЖКХ по возвращении теплосетей Киеву точно пойдут не в карман олигарху, а на модернизацию городского теплового хозяйства ", – констатируется в статье.