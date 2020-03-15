После коронавируса: что будет с экономикой Китая и Южной Кореи

По последним данным, пик эпидемии коронавируса в Китае и Южной Корее прошел и уровень заболеваемости идет на спад. Постепенно жизнь восстанавливается. Но экономические последствия уже являются очень серьезными. В третьем материале из серии о коронавирусе и экономике сайт 24 канала оценил ситуацию в двух азиатских странах.

Есть тенденция на спад: что известно о ситуации в Китае



Врачи в Китае на машине – знак того, что вирус отступает / photo: Times of Israel

Итак, по последним данным, в Китае заболеваемость новым коронавирусом таки уменьшается. За последние два дня зафиксировано лишь 23 новых случая. В эпицентре пандемии – провинции Хубэй – сообщили только о 8 новых больных. Это самое большое падение из тысяч, зафиксированных до этого.

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В общем, если верить официальным числам, в КНР заболели коронавирусом 80 945 человек. Но есть причины не доверять этим данным, потому что у Китая есть история сокрытия реального положения вещей у себя дома. Многие могли остаться "вне радараров" из-за отсутствия симптомов и/или легкой формы заболевания.

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Но цена, заплаченная за замедление болезни, очень и очень велика – закрытая на карантин огромная страна, серьезные убытки для всего мира, неработающие заводы, фабрики, магазины. Фактически только в Китае с его тоталитарным режимом, можно было закрыть города-миллионники, чтобы их них никто не мог уехать.

Люди в соцсетях жалуются на увольнения и, порой, недостаток пищи, некоторые публично критиковали власть на улицах. И хотя чиновники отдали приказ о расследовании, местные партийные комитеты уже собираются "научить людей быть благодарными Партии".

В провинции Хубэй в жестком карантине оказались 60 миллионов человек – это иногда больше чем население отдельных стран! Вне Хубэя и города Ухань, вирус практически остановлен, говорит местная власть Китая. Но появляются импортируемые случаи – от людей, которые приехали в Китай из других стран. К тому же, компании все еще боятся открываться, делая все, чтобы обойти желание власти поставить экономику снова на рельсы.

До сих пор в столице – Пекине – 827 тысяч человек еще на карантине. Сначала, больных было так много, что некоторые умирали, так и не получив медицинскую помощь или находясь в изоляции (и заражая родных!). При этом всем в Китае разработали сверхбыстрые тесты для выявления коронавируса и распространили их по всем больницам. Но не все обратились за ними, потому что считали симптомы слабыми.

После успешного (пока) применение дома, КНР пропагандирует "Уханскую модель" за границу. Например, она уже циркулирует как вариант для сдерживания коронавируса в Италии. Правда, у соседей КНР, Тайваня и Сингапура, также есть успешные кейсы из сочетания карантина и экономики, которые работают. Умерших там мало, в Сингапуре сейчас нет совсем.

Восстанавливать жизнь страны всегда рискованно, потому что вирус может вспыхнуть снова, уже были случаи повторного заражения. Скорее всего, вирус только подавлен, но не уничтожен полностью. Глава ВОЗ, доктор Тедрос Аданом Гебрейесус, похвалил Китай и сказал: "Эта эпидемия может быть преодолена. Но только при условии общего, координированного и полноценного подхода".

Много больных, мало умерших: как это удалось Южной Кореи



Президент Мун Чжэ Ин в защитной маске / photo: Bangor Daily News

Относительно Южной Кореи, то там смертность остается довольно низкой (7 979 случаев, только 67 смертей на момент написания статьи). Примерный процент смертности составляет 0,7% (данные ВОЗ на 9-е марта). Это намного меньше, чем в Италии или Иране или в Китае чуть раньше.

Сеул достиг этого благодаря надежности национальной службы здоровья, опыту борьбы с предварительными вспышками коронавируса, агрессивному исполнению протоколов и постоянному тестированию. Оно началось еще до официального появления вируса в стране (19 января). Были созданы горячие линии информирования, установлены тепловые камеры.

Болезнь взорвалась в начале февраля в городе Тэгу через секретные церковные службы секты Синчонджи. Тогда больная коронавирусом женщина была на собрании, где и началось массовое заражение. 63% случаев на Юге связанные с этой сектой. Но правительство получило списки всех членов секты и разыскало их по всей стране.

Южная Корея сделала 211 тысяч! анализов на коронавирус в 96-ти частных и государственных лабораториях. Тесты стоят 130 долларов, но половину покрывает страховка. Те, у кого подтверждается положительный результат, получают все бесплатно.

Были даже введены так называемые Drive through system – когда водителей, которые подозревали у себя вирус, тестировали прямо в машинах на специальных пунктах пропуска. Даже когда произошла вторая массовая вспышка в call-центре, все были готовы и взяли анализы у сотрудников, создав лабораторию...прямо на улице.

В отличие от Китая, здесь выявляли даже легкую форму болезни на ранней стадии. Таким образом, не все попадают в больницу, многие переживали болезнь дома с постоянными консультациями. Или в отдельных интернатах. Больничные кровати нужны только пациентам с критической опасностью для жизни.

Широкомасштабное тестирование помогло выявить интересную закономерность: чем больше выявленных больных, тем меньше смертность.

Уровень летальности был значительно снижен, а эффективное лечение позволяло бороться даже с трудными ситуациями пневмонии и проблем с дыханием. К тому же, многие в секте были молодыми людьми, а вирус больше убивает стариков. Пока нет погибших в возрасте до 29-ти лет, а смертность в группе 70-80 лет ниже, чем в Италии (обе страны имеют проблемы со стремительно стареющим населением).

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Сеул "осторожно надеется, что пик заболевания пройден". У соседней Японии 1 380 случаев и 25 смертей. Но в Сеуле говорят, что в Токио нет достаточно тестовых наборов. Это не говоря уже о США, где тестовые наборы стоят очень дорого, а самих тестов сделано крайне мало: до 1500. Процент смертности? Пока более 5%.

Что ждет китайскую и корейскую экономику



Несмотря на политические проблемы, связи между двумя странами еще очень сильны / photo: Global Times

Несмотря на постепенное ослабление эпидемии в КНР, ее экономика получила серьезный удар. Так, постепенно люди возвращаются к работе, даже Apple открывает свои магазины. Но производство и сфера услуг в упадке, отмечают СМИ.

Драконовские меры по борьбе с вирусом имеют свою высокую цену. Сфера обслуживания, где занято 46% рынка труда (360 млн рабочих мест), фактически была принесена в жертву. А еще есть 290 внутренних трудовых мигрантов.

До эпидемии, экономика страны оценивалась в 14 триллионов долларов США. Но в феврале экономические показатели упали до самого низкого уровня. Впервые после "культурной революции", Пекин может сообщить об отрицательном экономическом росте, заявили в медиа-группе Caixin.

Тогда смерть Мао Цзэдуна в 1976 году и все события после нее привели к падению экономики на 1,6%. С тех пор, кстати, КНР процветала: экономика росла как на дрожжах на 9,4% в среднем между 1978 и 2018 годами. Далее начался новый спад.

Индекс промышленных закупок (PMI) упал ниже уровня 2008 года: число ниже 50 показывает на уменьшение активности, а оно было 35,7. Индекс строительства и услуг упал еще ниже: до 29,7. Особенно сложно заводам: производство остановилось из-за исчезновения заказов так же как экспорт и импорт. Логистика значительно нарушилась из-за транспортных ограничений.

Описанные выше проблемы могут создавать давление на маленькие фирмы и провоцировать увольнения. Нормализация экономической активности точно может затянуться. Пекин уже призывает органы местного самоуправления постепенно снимать ограничения на работу – боится социальных волнений. Студентов колледжей активно приглашают в ряды китайской армии.

Нацбанк Китая еще в феврале снизил ставки по кредитам ради снижения расходов на финансирование бизнеса и выпустил в оборот 800 млрд юаней (114,4 млрд долларов США). Минфин выделил 290 млн юаней (41,5 млрд долларов США) в специальных облигациях для фонда инфраструктуры. Далее, уверен аналитик Лю Сюеджи, надо предоставить средства реальному сектору экономики.

Прогнозы были несколько пересмотрены: теперь аналитики считают, что экономика КНР может сократиться до 6%. В конце концов, уверены в верхушке КНР, экономика "отскочит" от дна, но вопрос когда именно это произойдет. Скорее всего, только к третьему кварталу 2020 года, то есть в период с июля по сентябрь.



Экономика Китая восстановится далеко не сразу / photo: Real Daily

Для экономического роста потребуется новая политика. Но один урок из финансового кризиса китайские власти изучили: оказывать прямую помощь пострадавшим регионам, а не использовать кратковременные стимулы. Тогда было выложено 4 триллиона юаней (573 млрд долларов США), что создало огромные долги.

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Си Цзиньпин говорит, что коронавирус не остановит КНР на пути к достижению целей экономического и социального развития. Но есть все основания полагать, что это уже не так.

Что касается Южной Кореи, которая пострадала меньше, то экономика там вызвала вопросы еще до пандемии коронавируса. 15-го апреля там должны состояться парламентские выборы, которые покажут в каком направлении планирует двигаться страна. Президент Мун Чжэ Ин отметил, что "наступили темные времена". От пандемии пострадали авиационная, туристическая, автомобильная отрасли. Между тем, продолжается противостояние с Японией тогда, когда две страны должны искать пути взаимопонимания.

Туристические продажи упали на 80% – только 49 тысяч южных корейцев выезжали за границу в последнее время. Промышленный центр Гуми недалеко от Тэгу просто остановился, потому что находился слишком близко от эпицентра заражения. Перебои в работе были у таких гигантов как Samsung, LG, Hyundai и Kia. Поэтому Сеул тоже должен готовиться к долгому восстановлению.