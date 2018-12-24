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      После нападения неизвестных на Днепропетровщине погиб местный депутат из "Видродження" - СМИ

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      Александр Грушко умер после нападения неизвестных людей
      Александр Грушко умер после нападения неизвестных людей / Vesti-ukr.com

      В Криничанском районе Днепропетровской области 22 декабря неизвестные напали на депутата районного совета от партии "Видродження" Александра Грушко. В результате нападения мужчина скончался и его уже похоронили 23 декабря.

      Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на источники в местной власти.

      В то же время в областной полиции не разглашают никаких данных о личности погибшего. Также полицейские не сообщают, связывают ли инцидент с деятельностью погибшего.

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      По данным правоохранителей, во время разбойного нападения в Криничанском районе злоумышленники убили хозяина частного дома и завладели имуществом его семьи. По предварительным данным, нападавших было 3, они были одеты в балаклавы.

      Злоумышленники угрожали хозяину, его жене и дочери ножом и предметом, похожим на пистолет.

      Жена получила легкие телесные повреждения, муж – ножевое ранение, от которого скончался в больнице.

      Этот инцидент полиция расследует как умышленное убийство из корыстных побуждений и разбой.

      Теги: Жертвы Новости Украины Новости политики Криминальные новости Новости Днепра Полиция
      Источник: 24 Канал
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