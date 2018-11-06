После новостей о воссоединении: Адель показала, как фанатела от Spice Girls в детстве

Знаменитая британская певица Адель обрадовалась новости о воссоединении женской группы Spice Girls. Как оказалось, она была еще той фанаткой артисток в детском возрасте.

Новое фото появилось на Instagram странице исполнительницы. На архивной фотографии еще совсем маленькая Адель держит в руках клубнику и забавно позирует перед фотокамерой на фоне постеров со Spice Girls.

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"Ха! Вот как я сейчас чувствую, я готова", – прокомментировала фото восхищеннаяАдель.



Адель в детстве коллекционировала постеры со Spice Girls

Напомним, что 5 ноября британская женская группа Spice Girls официально объявила о своем воссоединении после 17 лет перерыва. Правда, состав группы будет неполным от участия в дальнейших концертах отказалась Виктория Бекхэм, но другие артистки – Мелани Браун, Мел Си, Эмма Бантон и Джерри Хорнер – еще порадуют своими легендарными хитами во время тура по Великобритании, который запланирован на лето 2019-го.