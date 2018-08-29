После отставки или смерти Путина его портреты начнут сдавать на макулатуру, – Портников

Про действующего президента России Владимира Путина в учебниках истории РФ не будет упомянуто как о положительном руководителе страны. Следовательно, его ждет судьба руководителя СССР Иосифа Сталина.

Такое мнение в своей колонке для "Еспресо" высказал журналист, политический обозреватель Виталий Портников.

"Такова логика развития любого авторитарного режима. Пока правитель жив, его превозносят до небес. Когда он умирает, чиновники клянутся ему в верности, а благодарный народ плачет на площадях. Но проходит некоторое время – и преемник начинает насаждать собственный культ личности, а память о предшественнике ему только мешает. А народ вдруг "прозревает" и начинает вспоминать, каким же тираном был его недавний кумир. Вот нынешний лидер – настоящий герой! Умрет – будем рыдать", – говорится в материале Портникова.

Читайте также: Путин оказался в патовой ситуации, – дипломат

В подтверждение своей гипотезы он привел пример со Сталиным и экс-президентом Туркменистана Исламом Каримовым, имя которого запретили упоминать на местных телеканалах.

У меня нет никаких сомнений, что такая же судьба ждет российского правителя Владимира Путина – после отставки или смерти, не имеет особого значения. Пройдет всего несколько месяцев, и портреты бывшего президента начнут сдавать в макулатуру, а граждане будут рассказывать друг другу, каким ужасным руководителем он был и как прекрасно, что сегодня Россией управляет другой человек,

– прогнозирует Портников.

Он также предположил, что после ухода Путина от власти его преемник может обвинить политика как в оккупации Крыма и Донбасса, так и в том, что экс-хозяин Кремля и его команда "не смогли установить контроль над всей "Новороссией", а то и целой Украиной".