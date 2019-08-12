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      После отставки Луценко станет заложником своих контрпродуктивных действий

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      Юрия Луценко все равно уволят
      Юрия Луценко все равно уволят / gettyimages.com

      Активизация генпрокурора Луценко по расследованию резонансных дел, в частности связи экс-главы НБУ Гонтаревой и олигарха Курченко – попытка в последний момент заявить о себе.

      Такое мнение 24 каналу высказал народный депутат Сергей Лещенко.

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      Луценко пытается сделать себе политический золотой парашют. Показать, что он что-то хотел сделать, но трех лет на должности ему не хватило. Но действия генпрокурора по делу брокерской фирмы ICU, в результате чего были разворованы деньги Аграрного фонда, и по другим расследованиям являются контрпродуктивными. Отставка Луценко – неизбежна,
      – подчеркивает Сергей Лещенко.

      По его словам, после отставки политическая карьера Луценко будет заложником тех шагов, которые он делал на посту генпрокурора и которые привели к разрушению репутации и превращение в одного из наиболее одиозных политиков Украины.

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      В то же время, отмечает Лещенко, некоторые уголовные производства по коррупции чиновников имеют перспективы. В частности, дело относительно Аграрного фонда, где фигурирует Гонтарева.

      Что известно о деле ICU?
      По версии следствия, брокерская фирма ICU была задействована в операции между государственным Аграрным фондом и "Брокбизнесбанком", который принадлежит олигарху Сергею Курченко. В результате этого были разворованы деньги Аграрного фонда. Генеральная прокуратура вызывает экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, экс-заместителя главы АП Алексея Филатова и совладельца инвестиционной группы ICU Константина Стеценко для вручения подозрений. Их подозревают в хищении 150 миллионов гривен. Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, вероятное хищение якобы имело место при заключении соглашения между Аграрным фондом и одним из банков.

      Комментарий Луценко относительно повесток о вызове бывших высокопоставленных чиновников

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Юрий Луценко Сергей Курченко Валерия Гонтарева
      Источник: 24 канал
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