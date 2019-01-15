После падения у меня потемнело в глазах, – гонщик выиграл этап ралли Дакар несмотря на травму

13-кратный победитель ралли Дакар Стефан Петрансель во время прохождения седьмого этапа гонки почти получил тяжелую травму. Несмотря на это, француз выиграл этап и сократил отставание от лидера гонки – Нассера Аль-Аттия.

Во время гонки Стефан Петрансель неудачно приземлился после падения с дюны. Он рассказал, что у него "тяжелый случай так называемой хлыстовой травмы шеи" (повреждение из-за форсированного резкого разгибания шеи с последующим резким сгибанием и наоборот).

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"Неидеальный день. Сначала мы прыгнули на дюну. Это повредило капот и существенно повлияло на шею. После падения у меня потемнело в глазах", – рассказал Стефан Петрансель

Несмотря на это, Петрансель выиграл седьмой этап ралли Дакар, отыграв 15 минут у лидера Нассера Аль-Аттия.

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