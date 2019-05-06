После пятидневной борьбы за жизнь умер военный из Львовщины: известно имя защитника

Военный из Львовской области Иван Сакаль умер в Днепре, в реанимационном отделении областной больницы имени Мечникова. Старшему сержанту 137-го батальона Морской пехоты было 24 года.

Врачи боролись за жизнь парня пять суток. Все время он был в коме, его прооперировали. Об этом "Радио Свобода" сообщил главный врач учреждения Сергей Рыженко.

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Боец был тяжело ранен 1 мая во время обстрела пророссийскими боевиками возле поселка Новотроицкое. По словам главного врача, пуля вошла в челюсть и по смещенной траектории вышла у лопатки. При этом она повредила жизненно необходимые органы, в частности, сосуды.

Сегодня в госпитале г. Днепр в 10.45 перестало биться сердце моего родного братика. Горжусь тобой. Ты всегда был моей опорой и я всегда равнялся на тебя,

– написал у себя на странице брат погибшего Михаил Сакаль.