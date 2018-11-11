17:07
11 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      После победы Усика над Беллью в зале возникла драка: видео

      176 Читати новину українською
      Усик после победы над Белью
      Усик после победы над Белью / Фото из соцсетей

      Абсолютный чемпион мира Александр Усик победил британца Тони Беллью. Уже после окончания боя в зале возникла потасовка между зрителями.

      Читайте также: Усик победил Белью нокаутом в восьмом раунде

      Что именно стало причиной драки зрителей на переполненной Manchester Arena – пока неизвестно. Однако в схватку сразу вмешалась охрана, и драчунов вывели из зала.

      Видео стычки в зале после победы Усика

      Читайте также: Видео нокаута Белью в бою против Усика

      Напомним, Усик успешно защитил свои чемпионские титулы по версиям WBA, WBO, WBC и IBF. После победы украинец поделился планами на будущее.

       

      Теги: Спорт Александр Усик Усик – Белью Бокс
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
      сегодня , 16:02 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
      Анастасія Можаровська
      Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      сегодня , 12:00 Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      Артем Овдієнко
      Романтичный Джек или отчаянный Хью: кто ты из персонажей Леонардо Ди Каприо?
      сегодня , 10:35 Романтичный Джек или отчаянный Хью: кто ты из персонажей Леонардо Ди Каприо?
      517
      Первая мировая: забытая война украинской истории
      сегодня , 10:01 Первая мировая: забытая война украинской истории
      Євгенія Мазур
      Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      сегодня , 09:30 Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      Дмитро Снєгирьов
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Зборная Коста-Рики обыграла Боливию
       8 июля 2011 , 10:44
      Обзор матчей Roland Garros: Первый украинец потерпел неудачу на турнире
       26 мая 2013 , 16:17 1
      В раздевалку "МЮ" прокралась черная кошка, Зеедорф получит 25 миллионов
       17 января 2014 , 17:35
      "Карпаты" до сих пор не погасили свои долги перед Спортивным арбитражным судом в Лозанне
       9 октября 2014 , 11:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук