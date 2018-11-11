После победы Усика над Беллью в зале возникла драка: видео

Абсолютный чемпион мира Александр Усик победил британца Тони Беллью. Уже после окончания боя в зале возникла потасовка между зрителями.

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Что именно стало причиной драки зрителей на переполненной Manchester Arena – пока неизвестно. Однако в схватку сразу вмешалась охрана, и драчунов вывели из зала.

Видео стычки в зале после победы Усика

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Напомним, Усик успешно защитил свои чемпионские титулы по версиям WBA, WBO, WBC и IBF. После победы украинец поделился планами на будущее.