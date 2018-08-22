После потери сознания Мэрилин Мэнсон попал в больницу

Известный рок-певец Мэрилин Мэнсон обратился за помощью к врачам. Артиста госпитализировали в одну из американских клиник.

Как известно, 20 августа Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время своего концерта в городе Хьюстон. Ошарашенные поклонники сначала не поняли, что случилось, однако впоследствии коллега артиста по сцене Роб Зомби сообщил, что рок-вокалист плохо себя чувствует. Люди смогли услышать всего 5 песен в исполнении Мэрилина Мэнсона до того, как он лишился чувств.

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Сразу после инцидента певец написал обращение к своим сторонникам. Мэрилин Мэнсон признался, что ему действительно нужна была помощь медиков.

Хьюстон, спасибо за понимание. В результате я оказался под присмотром врачей. Я выкладывался на все 100, а вы были великолепны,

– прокомментировал Мэрилин Мэнсон.

Пока неизвестно, как певец себя чувствует. Среди вероятных причин его внезапного сознания называли тепловой удар или жаркую погоду.

И, судя по видео, которое он опубликовал на своей странице в Twitter, Мэрилин Мэнсон уже возобновил гастроли и выступил в городе Денвер.

Кто такой Мэрилин Мэнсон? Американский певец, настоящее имя которого Брайан Хью Уорнер. Свой сценический псевдоним человек составил из имен двух известных фигур – актрисы Мэрилин Монро и серийного убийцы Чарльза Мэнсона. Вокалист создал свою рок-группу после длительной работы журналистом. За время музыкальной карьеры Мэрилин Мэнсон выпустил около 10 студийных альбомов.