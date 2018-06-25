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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

После проведения Марша равенства на активистов и волонтеров совершено более 20 нападений

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Марш равенства
Марш равенства / Прямой

В течение недели после проведения Марша равенства в Киеве произошло 20 нападений на ЛГБТ и волонтеров КиевПрайда.

Об этом сообщает "Общественное радио" со ссылкой на правозащитницу Софию Лапину.

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О 10 случаях активистке сообщили лично, еще о 10 она узнала от коллег. По ее словам, последнее нападение произошло вчера.

"Набрали парня по телефону, притворились его знакомым, и он приехал на встречу на Почтовую площадь. Там его встретили двое спортивных парней, начали его унижать, бить. Один достал нож и сказал, что сейчас его зарежет. Парень получил телесные повреждения. Сейчас с ним будем ехать в полицию, затем в больницу", – отметила она.

Лапина рассказала, что пострадавший использовал газовый баллончик и нападавшие убежали.

Напомним, 17 июня в Киеве прошел крупнейший Марш равенства. Противники акции устроили стычки с правоохранителями. Вследствие этого полиция задержала 56 праворадикалов.

После инцидентов члены националистических организаций заблокировали дорогу под Шевченковским райотделом полиции с требованиями освободить задержанных перед "Маршем равенства". Через некоторое время всех задержанных отпустили.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева ЛГБТ
Источник: 24 Канал
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