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      "После пыток я понял, что не боюсь умереть": эксклюзивное интервью с украинским пленным

      194 Читати новину українською

      27 декабря 2017 года состоялся пока последний и самый крупный обмен пленными за время войны на Донбассе. Тогда домой вернулись 74 наших парня. Боевикам Украина отдала 233 человек. Тогда в список на обмен попала и фамилия ученого Игоря Козловского, который провел в плену 700 дней.

      Игорь Козловский в новом городе, на новой должности вынужден был начать новый путь после плена. С февраля 2018 года мужчина работает в институте философии.

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      Ученый рассказал журналистам 24 канала о событиях 27 декабря 2017 года, тогда большинство пленных волновались до последнего, думали, что-то пойдет не так, и их снова вернут в СИЗО и подвалы.

      Тебя уже везут на волю, у тебя уже даже документы есть, что ты уже освобожден, но ты находишься в условиях автозаков, вокруг тебя вражеские люди с автоматами,
      – вспомнил Игорь Козловский.

      полонений
      Игорб Козловский

      Камень с сердца упал, когда прибыли на место обмена на оккупированной территории и увидели Ирину Геращенко. А когда пересели в наши автобусы и заехали на территорию свободной Украины – до слез растрогались.

      Когда мы увидели сине-желтый флаг, то были слезы на глазах. Тогда я понял, что все осталось позади. Начинается новая жизнь,
      – рассказал бывший пленный.

      В неволе Игорь Анатольевич пробыл 700 дней. Преподавателя Донецкого национального технического университета боевики задержали в конце 16 января и обвинили в якобы "незаконном хранении взрывчатых веществ". А потом так называемый "суд" аргументировал арест Козловского тем, что он является "особо неблагонадежным гражданином", потому что имел контакты с членами партии "Свобода". Ученый побывал в СИЗО и подвалах так называемой "ДНР", в одиночных камерах. Рассказал, что психологическое давление может быть даже страшнее физического.

      Когда я вернулся после первых пыток, то первая моя мысль была, что я не боюсь умереть. Если я не боюсь умереть, то они меня уже не достанут. Но я же должен жить, ведь я должник любви, я люблю своих родных, близких, друзей, Украину,
      – сказал Козловский.

      В одиночных камерах и так называемых "камерах смертников" некоторые из пленников даже задумывались о суициде. Но Игорь Козловский неоднократно их разубеждал. По его словам, самое главное, вернуть человеку смысл жизни.

      полонений
      В плену Игорь Козловский пробыл 700 дней

      За этот год Козловский побывал в восьми странах, выступал в парламентах, и везде рассказывал о своем опыте. Ведь прогуливаясь в спокойном Киеве, куда переехала вся его семья, он помнит, что на его оккупированной Родине – в подвалах так называемых "ДНР" и "ЛНР" – в камерах смертников находятся украинские политзаключенные. О них нельзя забывать и их нужно вызволять.

      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Украина – Россия Новости России СІЗО Заложники
      Источник: 24 канал
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