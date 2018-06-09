После разговора Порошенко с Путиным омбудсмен посетит политзаключенных в России и в Крыму

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова по поручению президента Петра Порошенко в ближайшее время планирует посетить украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.



Отметим, ранее Порошенко поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным об освобождении из русского плена украинских политзаключенных, содержащихся как на территории РФ, так и в оккупированном Крыму.



По словам Денисовой, согласно договоренностям между Порошенко и Путиным, сейчас готовится список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены двух стран.

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Мы уже говорили с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой. Сейчас согласовываем дату, когда я поеду в РФ, а она, в свою очередь, приедет в Украину. Поездки будет две. Сначала я поеду в Россию. Затем я посещу Симферопольское СИЗО на временно оккупированных территориях Крыма,

– рассказала Денисова.

Омбудсмен добавила, что во время визитов планирует проверить условия содержания украинцев, обеспечение их юридической и медицинской помощью, а также соблюдение Россией своего законодательства при заключении украинцев и выполнение ею ратифицированных международных конвенций, регулирующих права ограниченных в свободе.



В свою очередь, уполномоченный России на данный момент выразила желание посетить только задержанного главного редактора агентства "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, но пока она также формирует свой список.