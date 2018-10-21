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      После разрыва с Кличко Хайден Панеттьери многовато употребляет алкоголь, – СМИ

      943 Читати новину українською
      Хайден Панеттьери
      Хайден Панеттьери / sivtimes.com

      Голливудская актриса Хайден Панеттьери после отмены помолвки с Владимиром Кличко начала много употреблять алкоголя. Друзья звезды опасаются, что она вскоре пострадает от вредной привычки.

      Как рассказали инсайдеры из близкого окружения актрисы, после шумных вечеринок Хайден Панеттьери едва стоит на ногах. Тревожной информацией они поделились журналистам Life&Style.

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      По словам друзей актрисы, Владимир Кличко и Кайя-Евдокия стимулировали Хайден вести здоровый образ жизни. Однако после того, как ее экс-возлюбленный с дочерью вернулись в Украину, звезда потеряла контроль и вскоре может стать алкозависимой.

      Родные и друзья волнуются за нее. Хайден слишком много пьет. Владимир имел на нее какое-то успокаивающее воздействие. Теперь же, когда он и дочь в 6 тысячах километров, кажется, она теряет контроль,
      – заявил информатор.

      В СМИ неоднократно попадали фото Хайден Панеттьери, на которых она была навеселе. В частности, первое свидание актрисы с ее 28-летним бойфрендом Брайаном Хикерсоном. Тогда звезда едва держалась на ногах и пританцовывала возле фотокамер папарацци. Со временем тяга к алкоголю у Хайден выросла, поэтому друзья обеспокоены состоянием ее здоровья.

      "Все люди из ближайшего окружения Хейден говорят в один голос: она должна собрать силы ради собственного здоровья", – добавил инсайдер.


      Хайден Панеттьери / The Daily Mail

      Напомним, что Владимир Кличко и Хайден Панеттьери внезапно решили отменить свою помолвку. Впоследствии актрису впервые увидели в сопровождении начинающего актера Брайана Хикерсона. Во время свидания мужчина обнимал Хайден и держал ее за руку.

      Впоследствии стало известно, что Панеттьери выставила на продажу дом в Нэшвилле, в котором она жила с Владимиром Кличко. Мама актрисы прокомментировала ситуацию, отметив, что ее дочь переживает нелегкие времена и сейчас требует перерыва. Стоит отметить, что Хайден решила отдохнуть и от своей маленькой дочки – 3-летняя Кайя-Евдокия живет с Владимиром Кличко.

      Теги: LifeStyle Кино Голливуд Алкоголь Звездные романы Хайден Панеттьери
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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