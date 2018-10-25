После развода Дженнифер Гарнер закрутила роман с американским бизнесменом, – СМИ

46-летняя актриса Дженнифер Гарнер, которая недавно развелась с Беном Аффлеком, уже начала отношения с другим мужчиной. Избранником звезды стал американский бизнесмен Джон Миллер.

По информации The Daily Mail, Джон Миллер является генеральным директором CaliGroup. Эта компания владеет фирмой Miso Robotics и сетью ресторанов CaliBurger.

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Джон Миллер – бойфренд Дженнифер Гарнер / The Daily Mail

Инсайдеры издания утверждают, что пара встречается уже около 6 месяцев. Как Дженнифер Гарнер, так и бизнесмен Джон Миллер невероятно счастливы друг с другом, убеждает источник.

Стоит отметить, что олигарх ценит приватность и защищает свою личную жизнь от излишнего внимания журналистов и общественности. Западные СМИ узнали, что сейчас у Джона Миллера затяжной развод с известной скрипачкой Кэролайн Кэмпбелл. От первого брака у бизнесмена есть двое детей – 12-летний сын и 9-летняя дочь.

Напомним, что Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер впервые объявили о своем намерении развестись в июле 2015 года. До этого пара состояла в браке 12 лет. Экс-супруги имеют троих детей: двух дочерей, 11-летнюю Вайолет Энн и 8-летнюю Сэру Розу Элизабет и 5-летнего сына Сэма Гарнера, которых воспитывает их звездная мама. 6 октября Бен и Дженнифер подписали документы о разводе и согласовали все вопросы в присутствии адвокатов.



Несмотря на это экс-жена не покинула Аффлека в борьбе с алкозависимостью. Именно она отвезла его в реабилитационный центр в Малибу. Недавно актер вернулся оттуда домой.