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      После развода Дженнифер Гарнер закрутила роман с американским бизнесменом, – СМИ

      59 Читати новину українською
      Дженнифер Гарнер
      Дженнифер Гарнер / dailymail.co.uk

      46-летняя актриса Дженнифер Гарнер, которая недавно развелась с Беном Аффлеком, уже начала отношения с другим мужчиной. Избранником звезды стал американский бизнесмен Джон Миллер.

      По информации The Daily Mail, Джон Миллер является генеральным директором CaliGroup. Эта компания владеет фирмой Miso Robotics и сетью ресторанов CaliBurger.

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      Джон Миллер – бойфренд Дженнифер Гарнер / The Daily Mail

      Инсайдеры издания утверждают, что пара встречается уже около 6 месяцев. Как Дженнифер Гарнер, так и бизнесмен Джон Миллер невероятно счастливы друг с другом, убеждает источник.

      Стоит отметить, что олигарх ценит приватность и защищает свою личную жизнь от излишнего внимания журналистов и общественности. Западные СМИ узнали, что сейчас у Джона Миллера затяжной развод с известной скрипачкой Кэролайн Кэмпбелл. От первого брака у бизнесмена есть двое детей – 12-летний сын и 9-летняя дочь.

      Напомним, что Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер впервые объявили о своем намерении развестись в июле 2015 года. До этого пара состояла в браке 12 лет. Экс-супруги имеют троих детей: двух дочерей, 11-летнюю Вайолет Энн и 8-летнюю Сэру Розу Элизабет и 5-летнего сына Сэма Гарнера, которых воспитывает их звездная мама. 6 октября Бен и Дженнифер подписали документы о разводе и согласовали все вопросы в присутствии адвокатов.

      Несмотря на это экс-жена не покинула Аффлека в борьбе с алкозависимостью. Именно она отвезла его в реабилитационный центр в Малибу. Недавно актер вернулся оттуда домой.

      Теги: LifeStyle Кино Голливуд Звездные романы
      Источник: 24 Канал
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